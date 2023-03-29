ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (399-й день) | Кремль заявляет, что война будет долгой. США дали новую оценку российских потерь в Украине. На ЗАЭС „обстановка нестабильная“

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение российского бомбардировщика Су-24М под Бахмутом в Донецкой области. „28 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М. произошло это около 13:30 на Бахмутском направлении“, - сообщают ВСУ.

В новом отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) пишут, что за неделю российские войска взяли под контроль еще пять процентов территории Бахмута и сейчас занимают примерно 65% территории города. В институте отмечают медийную активность создателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина и считают, что он, возможно, использует свое влияние в российских СМИ, чтобы представить себя в качестве кандидата на президентских выборах в России в 2024 году.

Президент США Джо Байден обеспокоен планами России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси . „Пока они еще этого не сделали. Но, конечно, я обеспокоен в связи с этим“, - сказал он перед журналистами в Вашингтоне. Байден назвал соответствующее заявление Владимира Путина „опасными разговорами“.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала россиян не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных из Украины. Верещук предупредила, что российским усыновителям и причастным к этому чиновникам „рано или поздно придется отвечать“ за это.

С начала войны в Россию были незаконно депортированы 19 514 украинских детей, сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. „Каждый день Национальное информационное бюро обновляет информацию на портале. Собранные данные будут использованы украинскими и международными следователями для привлечения к ответственности виновных в незаконной депортации украинских детей“, - отметили в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Сумскую и Черниговскую области, где провел совещание с представителями местной власти и командующими, которые отвечают непосредственно за защиту этих регионов.

В случае, если Украина проиграет длящуюся многие месяцы битву за Бахмут, Россия может попытаться заручиться международной поддержкой, чтобы вынудить Киев пойти на неприемлемые компромиссы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press, опубликованном в среду, 29 марта

По его словам, „Путин продаст эту победу Западу, российскому обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь, почувствует, что мы слабые, он начнет давить, давить, давить“.

По мнению Зеленского, давление от возможного поражения в Бахмуте Киев ощутит как со стороны международного сообщества, так и изнутри. „Наше общество почувствует усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними“, - указал президент.

На заседании Совета Безопасности ООН, которое намечено на пятницу, 31 марта, будет обсуждаться заявление Москвы о намерениях разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. В повестке дня заседания, в котором примут участие и представители Украины, этот пункт указан как „угроза международному миру и безопасности“. 1 апреля председательство в Совбезе ООН по ротации на один месяц перейдет к Российской Федерации.

Президент Украины пригласил председателя КНР посетить страну, сообщает агентство АР, взявшее интервью у Владимира Зеленского. „Мы готовы принять его“, - цитирует агентство слова украинского лидера.