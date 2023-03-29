Министр рекомендует пересмотреть премии руководителей Eesti Energia, покидающих свои посты

Аккерман указывает и на другие обстоятельства, например медленное решение вопроса, связанного с обеспечением охлаждающей водой электростанций в Нарве, и недооценку сложившейся там ситуации. По словам Аккерманн, был создан серьезный риск, что в случае открытия шлюзов реки Наровы практически всё энергетическое производство было бы остановлено.

„Невыполнение указания правительства по обеспечению контролируемой производственной мощности в 1000 МВт и иное толкование этой директивы. Преднамеренное снижение мощности Elektrilevi AS, что привело к недопустимо медленному реагированию на масштабное отключение электроэнергии на Сааремаа в декабре 2022 года. Там отключения электроэнергии иногда длились неделю и более и причиняли большие проблемы и ущерб местным жителям и предприятиям“, - продолжила перечислять причины министр.

Также Аккерманн обращает внимание на путаницу со счетами и непродуманную коммуникацию. Кроме того, Аккерманн предлагает совету принять взвешенное решение о выплате компенсаций, связанных с запретом работы на конкурентов, покидающим свои посты членам правления.

Как уже сообщалось, глава Eesti Energia Хандо Суттер и правление концерна будут работать до 31 марта. С 1 апреля к работе приступит новый состав правления, в которое войдет из прежних членов только один человек.

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