ФОТО | На Штромке идут работы по ликвидации загрязнения

„Сегодня, 29 марта на Штромке была построена песчаная насыпь, ограждающая загрязненную территорию. Благодаря этому уже завтра утром можно будет откачать воду из загрязненного участка, а днем планируется выкопать загрязнение“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

В соответствии со составленным на основе исследования загрязнения планом ликвидации, загрязненной почве надо будет дать высохнуть на специально для этого построенной дренажной площадке. „Загрязненную почву вывезут при первой возможности и отправят на утилизацию“, — добавила старейшина района.

В плане по ликвидации загрязнения нефтепродуктами предусмотрено, что по завершению раскопок будут взяты пробы грунта, чтобы подтвердить удаление загрязнения. Пробы будут проанализированы в аккредитованной лаборатории. Затем зону работ приведут в порядок. Работы должны завершиться к концу следующей недели.

Пребывать на территории проведения работ нельзя и участок находится под охраной. Управа района просит придерживаться временной организации движения.

Общая стоимость работ порядка 150 000 евро, к сумме добавится налог с оборота. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).