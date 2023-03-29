ФОТО | На Штромке идут работы по ликвидации загрязнения
В четверг, 30 марта, на Штромке будет ликвидировано находящееся под водой загрязнение нефтепродуктами. Утром из загрязненнного участка откачают воду, днем начнут раскапывать участок.
„Сегодня, 29 марта на Штромке была построена песчаная насыпь, ограждающая загрязненную территорию. Благодаря этому уже завтра утром можно будет откачать воду из загрязненного участка, а днем планируется выкопать загрязнение“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
В соответствии со составленным на основе исследования загрязнения планом ликвидации, загрязненной почве надо будет дать высохнуть на специально для этого построенной дренажной площадке. „Загрязненную почву вывезут при первой возможности и отправят на утилизацию“, — добавила старейшина района.
В плане по ликвидации загрязнения нефтепродуктами предусмотрено, что по завершению раскопок будут взяты пробы грунта, чтобы подтвердить удаление загрязнения. Пробы будут проанализированы в аккредитованной лаборатории. Затем зону работ приведут в порядок. Работы должны завершиться к концу следующей недели.
Пребывать на территории проведения работ нельзя и участок находится под охраной. Управа района просит придерживаться временной организации движения.
Общая стоимость работ порядка 150 000 евро, к сумме добавится налог с оборота. Проведение работ поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).
В конце июня 2022 года на пляже Штромка под водой было обнаружено загрязнение нефтепродуктами. Исследование показало, что загрязнение, скорее всего, из старого трубопровода, куда десятки лет назад нефтепродукты попали из котельных, работавших на жидком топливе. Исследование загрязнения провело предприятие REI Geotehnika OÜ. На основе исследования Inseneribüroo Steiger OÜ составило план ликвидации загрязнения. Через месяц в прибрежном парке на Штромке в нескольких сотнях метров от моря обнаружили второе загрязнение, на которое указала жидкая маслянистая масса, выступающая из-под земли. В ходе раскопок, которые районная управа по разрешению Департамента окружающей среды провела в тот же день, из-под земли выкопали 7,5 тонн остатков битума. Загрязнение было утилизировано, а территория приведена в порядок уже на следующий день.
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