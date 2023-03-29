Новые экономические связи: в Ташкенте проходит Узбекско-эстонский бизнес-форум

В условиях энергетического кризиса и рецессии налаживание связей между Эстонией и новыми партнёрами является принципиально важным. Именно поэтому в Ташкент направилась представительная команда из Эстонии. Глава делегации - один из руководителей Торгово-промышленной палаты Маргус Ильмярв, а в составе делегации как активные предприниматели из Ида-Вирумаа и других регионов Эстонии, так и депутаты местных самоуправлений Эстонии, в том числе депутат Маардуского Горсобрания Николай Дегтяренко и депутат Нарвского горсобрания Антон Праткунас.

„В сложной политической ситуации необходимо диверсифицировать внешнеэкономические связи Эстонии, узбекское бизнес-сообщество к этому готово, поэтому мы прибыли в Ташкент. Значимо, что эстонскую делегацию принял замминистра транспорта Чориев Жасурбек и заммэра Ташкента Шароф Рахманов. Торговый оборот Эстонии и Узбекистан удвоился за последний год, и разговор был о развитии сотрудничества, инвестициях, о новых возможностях для расширения взаимовыгодных отношений“, – сообщил член делегации, предприниматель и депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко.

В Узбекско-эстонском бизнес форуме принимает участие представитель порта Силламяэ и Эстонских железных дорог, а также Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Казахстан, в Кыргызской Республике, в Республике Таджикистан, в Туркменистане и в Республике Узбекистан Тоомас Тирс.

В рамках визита делегация из Эстонии посетит один из древнейших городов Центральной Азии - Бухару и проведет рабочую встречу с руководством города и области.

Поездка стала возможной благодаря личному вкладу предпринимателей, а также сотрудничеству Торгово-промышленной палаты с Ида-Вируским Центром предпринимательства при содействии Фонда региональной поддержки ЕС.