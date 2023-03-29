Юношеская сборная Эстонии потерпела три поражения и завершила отбор на Евро-2023

Юношеская сборная Эстонии до 19 лет отлично выступила на отборочном турнире в сентябре прошлого года, когда благодаря победам над Италией и Боснией и Герцеговиной место в элитном раунде было гарантировано.

Однако в элитном отборочном раунде подопечные Ало Бяренгруб провалились. Сначала сборная Эстонии U-19 уступила сверстникам из Греции со счетом 0:3. Затем с минимальным счетом проиграла Ирландии (0:1) и окончательно упустила шансы получить путевку в финальную часть Евро-2023.

Следовательно, матч против сверстников из Словакии для эстонских футболистов был лишь простой формальностью. Эффектно завершить отбор на чемпионат Европы команде Бяренгруба не удалось, проиграв со счетом 1:3.

„Словакии нужна была крупная победа, для выхода из группы и, конечно, они атаковали большими силами. Все три гола были забиты в похожих ситуациях. При счете 0:2 я увидел, как у ребят не пропадало желание забить гол, и нам удалось это сделать. Мы пошли на риск в надежде сравнять счет, но соперник этим воспользовался“, - сказал Бяренгруб.

Словакии для выхода в финальную часть турнира, нужно было одерживать крупную победу, ведь по очкам они сравнялись с Грецией. Однако в группе Словакия осталась на втором месте из-за разницы мячей. „Сегодня был настоящий триллер, очень эмоциональная и достойная битва. Учитывая важность игры и турнирную таблицу, мы были теми, кто стоял на пути успеха Словакии“, - сказал Бяренгруб.

„Состояние игроков после игр показывает, что в этой команде есть настоящая воля, и каждый вложил свой максимальный вклад. Нужно объективно подходить к ситуации – мы играли против очень сильных соперников, и мы вели борьбу за попадание в восьмерку лучших в Европе. Я все еще думаю, что если что-то подобное можно почувствовать, то нужно верить и надеяться, потому что успех определяется очень маленькими вещами“, — сказал Бяренгруб.