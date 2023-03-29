Напоминание: через пару дней государственная компенсация счетов за свет и газ прекращается

Компенсации будут действовать до 31 марта (включительно), они выплачивались централизованно с октября прошлого года.

Государство до конца марта частично компенсирует потребителям стоимость электроэнергии – а именно ту часть, которая превышает 8 центов за кВтч (без НСО), и размер компенсации – не более 5 центов/кВтч. Предполагается, что благодаря компенсации расходы на электричество у среднего потребителя снизились примерно на 21%.

Что касается тепла и газа, то частным клиентам до конца марта будут продолжать компенсировать стоимость превышающую цену 80 евро/МВт-ч (без НДС) в размере 80 процентов.

В данный момент правительство Эстонии еще не определилось, будет ли государство, а если будет - то в каком виде, компенсировать жителям расходы на энергию в следующем отопительном сезоне.

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