Эстонская лыжница стала двухкратной чемпионкой мира!
Кубок мира среди ветеранов, проходивший в Зеефельде с 18 по 24 марта, был очень успешным для эстонцев, всего в нем приняли участие 900 лыжников из 29 стран. Сборная Эстонии завоевала 9 медалей и заняла итоговое 13-е место.
Самой успешной из эстонских спортсменов стала Надежда Полякова в возрастной группе N75 (от 75 до 79 лет), завоевавшая 2 золотые и 1 серебряную медаль – произвольной техникой на разных дистанциях. Райво Пярнпуу завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медаль в возрастной группе М55 (от 55 по 59 лет), Вирго Кару - 2 бронзовые медали, Эне Айгро N60 на дистанции 20 км произвольной техникой - бронзу и Тиина Идаваин N65 - бронзовую медаль на дистанции 15 км классической техникой.
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