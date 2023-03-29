Эстонская лыжница стала двухкратной чемпионкой мира!

Самой успешной из эстонских спортсменов стала Надежда Полякова в возрастной группе N75 (от 75 до 79 лет), завоевавшая 2 золотые и 1 серебряную медаль – произвольной техникой на разных дистанциях. Райво Пярнпуу завоевал 1 серебряную и 1 бронзовую медаль в возрастной группе М55 (от 55 по 59 лет), Вирго Кару - 2 бронзовые медали, Эне Айгро N60 на дистанции 20 км произвольной техникой - бронзу и Тиина Идаваин N65 - бронзовую медаль на дистанции 15 км классической техникой.