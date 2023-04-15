Эстонский экспресс
15.04.2023, 17:29

Оружие было повсюду: за печкой, на подставке для цветов, между матрасами, под комодом — дом торговца антиквариатом больше походил на оружейный склад

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ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО: У антиквара Эгона Рёммеля была впечатляющая коллекция старинного оружия. Даже он сам не смог точно сказать полиции, сколько у него оружия и боеприпасов.
ДЕДОВО НАСЛЕДСТВО: У антиквара Эгона Рёммеля была впечатляющая коллекция старинного оружия. Даже он сам не смог точно сказать полиции, сколько у него оружия и боеприпасов.
ФОТО: Kollaaž/kohtutoimik

Полицейским удалось перехватить торговца антиквариатом, когда тот пытался найти покупателя на пару старых ружей. А потом оказалось, что дом этого человека — настоящая сокровищница, пишет Eesti Ekspress.

В конце 2020 года Иллар Таммеканд приносит в полицию наган бельгийского производства 1890-х годов. Он рассказывает, что приобрел револьвер в антикварном магазине Antikvaar в Старом городе, и утверждает, что там можно найти много другого оружия. Например, ему предлагали купить пулемет и магазин к нему за 1500 евро.

„За десять лет я пришел к выводу, что Эгон занимается покупкой и продажей нелегального оружия“, — признается Таммеканд во время допроса.

Именно с этого момента и начинается охота на двух дельцов, занимавшихся торговлей антикварным оружием: 63-летнего Эгона Рёммеля и 61-летнего Эвальда Лангебрауна.

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