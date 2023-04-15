15.04.2023, 17:29
Оружие было повсюду: за печкой, на подставке для цветов, между матрасами, под комодом — дом торговца антиквариатом больше походил на оружейный склад(8)
ФОТО: Kollaaž/kohtutoimik
Полицейским удалось перехватить торговца антиквариатом, когда тот пытался найти покупателя на пару старых ружей. А потом оказалось, что дом этого человека — настоящая сокровищница, пишет Eesti Ekspress.
В конце 2020 года Иллар Таммеканд приносит в полицию наган бельгийского производства 1890-х годов. Он рассказывает, что приобрел револьвер в антикварном магазине Antikvaar в Старом городе, и утверждает, что там можно найти много другого оружия. Например, ему предлагали купить пулемет и магазин к нему за 1500 евро.
„За десять лет я пришел к выводу, что Эгон занимается покупкой и продажей нелегального оружия“, — признается Таммеканд во время допроса.