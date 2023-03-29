ФОТО | В Эстонии появился первый автомат по продаже лекарств. Однако есть одно „но“(2)
Жители Рапла первыми опробуют разработанный эстонским стартапом уникальный аптечный автомат самообслуживания, который автоматизирует и оцифровывает торговлю аптечными товарами. При изменении регулирующих норм в данной сфере аптеки с возможность самообслуживания могут решить проблему нехватки дежурных аптек.
По словам руководителя предприятия Grab2Go Марта Вийлипуса, разработанная их стартапом технология позволяет продавать, управлять логистикой и администрировать продажу всех видов товаров первой необходимости, но выход на фармацевтический и аптечный рынок требует еще дополнительных усилий.
„Мы создали роботизированное аппаратное решение, которое точно и быстро выдает клиенту нужный товар“, — пояснил Вийлипус. „Наше программное обеспечение позволяет аптекарю провести удаленную обязательную консультацию, выводя разговор на экран. Кроме того, в устройстве есть камеры, с помощью которых можно дополнительно проверить правильность выдачи препаратов“.
„Лекарства нельзя продавать по принципу обычной кассы самообслуживания, где покупатель выбирает товар с полки, сам пробивает его или фиксирует покупку с помощью другой технологии и оплачивает“, — пояснил Вийлипус. - „Качественное аптечное обслуживание требует консультирования, а для обеспечения безопасного и надлежащего аптечного обслуживания клиентов, реальный фармацевт также должен быть доступен через телемост для консультирования клиента. А робот помогает точно и быстро выдать выбранный товар пациенту“.
Первый аптечный автомат самообслуживания начнет работать с сегодняшнего дня в Rapla Prisma – точнее в аптеке BENU в этом же центре. Руководитель по франчайзингу BENU Райнер Касевяли признает, что изначально автомат самообслуживания не улучшит доступность лекарств и аптечных товаров, потому что закон о лекарствах не предусматривает возможности такой технической инновации. Автомат самообслуживания будет открыт на время пилотного проекта в рамках действующих регуляций аптечной сферы. „Помимо того, что по действующему законодательству автомат самообслуживания аптеки должен находиться в помещении нашей существующей аптеки, данное технологическое решение может работать только в часы работы самой аптеки. Это ограниченный по времени пилотный проект, и, в случае несоблюдения соответствующих правил в течение этого тестового периода, работу автомата придется прекратить“, — пояснил Касевяли. „Нельзя также упрекнуть законодателей в некой нерасторопности – ведь нельзя заранее предусмотреть все возможные технические инновации. У нас было очень хорошее сотрудничество с Департаментом лекарств, так что мы достигли стадии тестового проекта“, — добавил Касевяли.
Наличие лекарств и аптечных товаров в вечернее и ночное время уже много лет является серьезной проблемой в большинстве регионов Эстонии, поскольку круглосуточные дежурные аптеки работают только в Таллинне и Тарту. Для того чтобы автоматы самообслуживания с роботизированной технологией могли в будущем функционировать как дежурные аптеки, необходимо внести изменения в закон о лекарствах.
„В своем нынешнем виде, находясь в помещении аптеки, автомат самообслуживания помогает покупателям быстро находить и получать наиболее востребованные товары, не стоя в очереди в часы пик“, – указал Касевяли на очевидное преимущество автомата самообслуживания. „В то же время, конечно, это помогает и нам тестировать и развивать технологию“.
По словам руководителя по франшизе, пользование автоматом самообслуживания является легким и быстрым. Вы можете выбрать нужный товар на экране и оплатить его, после чего автомат автоматически выдаст продукт. В автомате самообслуживания, расположенном в аптеке Rapla Prisma BENU, есть выбор наиболее часто используемых безрецептурных лекарств, пищевых добавок, средств по уходу за кожей и волосами и других аптечных товаров. Лекарства, отпускаемые по рецепту, не будут продаваться во время пилотного проекта, так как этот нюанс также нуждается в определенном изменении законодательства.
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