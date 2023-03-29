Politico: глава Генерального директората Еврокомиссии по транспорту Хенрик Хололей покинет свой пост

Высокопоставленный чиновник ЕС покидает свой пост во главе комиссии по транспорту после разоблачений Politico о том, как он бесплатно летал рейсами Qatar Airways, пока его подчиненные обсуждали большое соглашение в авиационной сфере с государством Персидского залива, подтвердили три еврочиновника.

Хенрик Хололей, глава Генерального директората Европейской комиссии по транспорту, стал фигурантом внутреннего расследования по поводу этих перелетов, ему придется доказывать, что в данном случае не было конфликта интересов.

Согласно двум источникам внутри комиссии, а также еще одному лицу, знакомому с делом, которые пожелали остаться анонимными из-за деликатного характера вопроса, Хололей покинет свой пост и станет политическим советником в департаменте комиссии, занимающемся международным партнерством.

Пресс-секретарь комиссии отказался давать комментарии, ссылаясь на правила, запрещающие обсуждать кадровые вопросы.

Politico сообщил месяц назад, что Хололей 9 бесплатно летал бизнес-классом рейсами Qatar Airways между 2015 и 2021 гг. Данные были получены через запросы, в рамках политики свободы информации. Шесть из перелетов пришлись на период, когда ЕС и Доха обсуждали соглашение о доступе на рынок, четыре из них были оплачены правительством Катара или группой, имеющей связи с Катаром.

Разоблачения немедленно спровоцировали шквал критики, призывы начать расследование и требования пересмотреть правила. Комиссия первоначально настаивала, что Хололей ничего не нарушил, но позднее изменила те же самые правила, чтобы убедиться, что такое его поведение не повторится в будущем. Началось внутреннее расследование обстоятельств полетов, после того, как официальные лица подтвердили: лично Хололей подписался под этическим вопросом, есть ли здесь конфликт интересов.

На днях Politico стало известно о призывах от сотрудников комиссии к Хололею уйти в отставку.