ВИДЕО читателя | Семья рысей изучает жизнь в городе

Семейство из трех рысей было замечено в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. Смотрите видео!

Рысей можно увидеть и в Таллинне, например, в лесу Мустйыэ.

К сожалению, не все встречи животных с людьми заканчиваются хорошо. Например, недавно на шоссе Таллинн-Тарту водитель сбил медвежонка и скрылся с места ДТП. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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