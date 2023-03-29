29.03.2023, 14:45
ВИДЕО читателя | Семья рысей изучает жизнь в городе
Читатель Delfi прислал видео своей встречи с семьей рысей в черте города.
Семейство из трех рысей было замечено в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. Смотрите видео!
Рысей можно увидеть и в Таллинне, например, в лесу Мустйыэ.
К сожалению, не все встречи животных с людьми заканчиваются хорошо. Например, недавно на шоссе Таллинн-Тарту водитель сбил медвежонка и скрылся с места ДТП. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.
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