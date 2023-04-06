„Король стиральных порошков“ договорился с бывшей женой: она получит миллион евро

„Хорошо, что процесс завершен!“ — говорит Марика Фрейберг (52), которая три года назад развелась с Имре Фрейбергом (53), владельцем производства бытовой химии. Во время расставания у бывших супругов возник спор по поводу раздела совместного имущества, который завершился компромиссом только в этом году.