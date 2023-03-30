Налоговая взяла под пристальный контроль сделки с недвижимостью(10)
Налогово-таможенный департамент (НТД) проверил в прошлом году налог с оборота у 8000 предприятий, в результате чего их обязанность по уплате этого налога увеличилась на 29,4 миллиона евро, что почти на 5 миллионов больше, чем в позапрошлом году.
По словам руководителя сферы налога с оборота Кристи Вескус, департамент исходит в первую очередь из своей консультативной функции, и зачастую этого достаточно, чтобы направить предпринимателей на верный путь.
„Положительным моментом является то, что после того, как мы обратили внимание предприятий на их налоговые риски, то почти 60% из них добровольно исправляют своё налоговое поведение, поэтому нет необходимости начинать более тщательную проверку“, – сказала она.
Наибольшее количество ошибок было выявлено в связи с ходатайствами о возврате налога с оборота, которые предприятиям пришлось исправить более чем в 1400 случаях, на общую сумму 10,6 миллиона евро.
„По содержанию нарушений наиболее распространёнными способами уклонения от уплаты налогов по-прежнему остаются сокрытие оборота или использование коммерческими объединениями фиктивных счётов о покупках с целью выплат зарплат в конвертах из денег, скрыто выведенных с предприятий“, – пояснила Вескус. Такие нарушения были выявлены в 2022 году у 649 коммерческих объединений, чья обязанность по уплате налога увеличилась на 7,8 миллиона евро.
Вескус отметила, что по сравнению с предыдущими годами несколько сократилось использование различных мнимых сделок или фиктивных счетов, выставленных „фабриками счетов“ и теневыми фирмами, с целью уменьшения обязанности по уплате налога с оборота. „Мы выявили в 2022 году 370 таких случаев, что примерно на 9% меньше, чем в позапрошлом году. Мы увеличили предприятиям обязанность по уплате их налога с оборота суммарно на 4,7 миллиона евро“, – добавила она.
Способ уклонения от уплаты налогов, как растущая тенденция 2022 года, наблюдалась в ещё том, что предприятия избегали регистрироваться в качестве обязанных по налогу с оборота, а также использовали фиктивные счета, выставленные коммерческими объединениями, которые не были зарегистрированы в качестве обязанных по налогу с оборота, с целью вывода денег с предприятий.
„Мы сохраняем по этой причине в 2023 году фокус своего внимания на тех предприятиях, которые (соответственно характеристик их рисков) достигли предельной ставки, необходимой для регистрации в качестве обязанных по налогу с оборота, а также что у них уже возникла обязанность по уплате налога с оборота, но которую они не выполнили“, – пояснила Вескус. Таким коммерческим объединениям было назначено в прошлом году дополнительно к уплате налогов на сумму 1,3 миллиона евро.
Ещё одна неблагоприятная тенденция касается нарушений, связанных со сделками с недвижимостью, которые были выявлены в прошлом году 225 раз, на сумму 4,7 миллиона евро. „Это на 24% больше, чем в 2021 году, поэтому мы будем уделять в этом году повышенное внимание рискам этой сферы. Мы выбрали в этом году 619 предприятий, которые в результате сделок с недвижимостью могут нанести государству ущерб от сокрытия налога с оборота в размере 5,5 миллионов евро и кого может ожидать в начавшемся году обращение налогового чиновника“, – предупредила Вескус.
НТД выделил по состоянию на начало этого года почти 20 000 предпринимателей, в чьих задекларированных данных выявлены возможные риски по налогу с оборота и которые предположительно могут нанести государству налоговый ущерб в общей сложности на 94,4 миллиона евро.
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