30.03.2023, 14:51
Инспекция по защите данных приняла меры в отношении Таллиннской скорой помощи из-за отсутствия регистра документов
Глава скорой помощи: в приоритете - защита личных данных пациентов
ФОТО: | Delfi Meedia
Если служба скорой помощи принадлежит местному самоуправлению, они и должны поддерживать систему управления документами, пишет Eesti Päevaleht.
В середине января Инспекция по защите данных начала процедуру по поводу регистра документов Таллиннской службы скорой медицинской помощи. В частности, беспокоило то, что у них этот регистр отсутствует, несмотря на то, что Таллиннское отделение находится в подчинении самоуправления, и потому обязано вести публичный регистр документов.