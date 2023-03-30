Новости Эстонии
30.03.2023, 14:51

Инспекция по защите данных приняла меры в отношении Таллиннской скорой помощи из-за отсутствия регистра документов

 
Глава скорой помощи: в приоритете - защита личных данных пациентов
Рауль Адлас не вполне согласен с тем, что ведение публичного регистра документов должно быть их обязанностью.
Рауль Адлас не вполне согласен с тем, что ведение публичного регистра документов должно быть их обязанностью.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Если служба скорой помощи принадлежит местному самоуправлению, они и должны поддерживать систему управления документами, пишет Eesti Päevaleht.

В середине января Инспекция по защите данных начала процедуру по поводу регистра документов Таллиннской службы скорой медицинской помощи. В частности, беспокоило то, что у них этот регистр отсутствует, несмотря на то, что Таллиннское отделение находится в подчинении самоуправления, и потому обязано вести публичный регистр документов.

Глава таллиннской скорой помощи Рауль Адлас подтвердил, что Инспекция по защите данных указала на отсутствие у них регистра документов. „Да, они сказали, что у нас должен быть такой [регистр]“, — заявил он. Таллиннская скорая помощь уже месяц работает над его созданием, хотя Адлас не вполне согласен с тем, что ведение публичного регистра должно быть их обязанностью.

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