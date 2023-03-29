Воры унесли из церкви ящик для пожертвований

Учитель прихода Тартуской церкви Святого Павла Кристьян Лухаметс написал в социальных сетях, что в понедельник в церкви побывали воры. Лухаметс попросил помощи в установлении личностей воров, благодаря чему имена злоумышленников стали известны уже во вторник вечером.

Пресс-секретарь полиции Рагне Кейск сообщил, что информация и заявление о краже поступили в полицию вчера, в конце рабочего дня.

„Для выяснения обстоятельств кражи полиция возбудила уголовное дело. Предварительно ущерб составляет около 200 евро. Насколько известно на данный момент, воры демонтировали в церкви ящик для пожертвований и унесли его с собой. Все более точные обстоятельства еще устанавливаются“, — прокомментировал Кейск.

Как мы уже писали ранее, в кризисные времена всегда учащаются случаи воровства, и нынешняя ситуация не стала исключением. Например, торговые сети ловят преступников практически ежедневно. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.

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