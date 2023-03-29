Мнение
29.03.2023, 15:30

МНЕНИЕ | „Независимый“ Минск для шопинга москвичей

 
Беларусь будет свободной, пока это выгодно Москве
Сергей Ковальченко
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Dmitri Lovetsky | AP/Scanpix

Почему же Кремль не хочет поглотить Беларусь и сделать ее российским регионом? Здесь вступает в игру обыкновенный бытовой прагматизм. Мировое сообщество, по каким-то своим причинам, не считает Беларусь стороной украинского военного конфликта, считает журналист Сергей Ковальченко.

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено в Беларуси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что уже несколько боевых белорусских самолетов переоборудованы для несения тактических ядерных ракет, с 3 апреля пилотов начнут учить в России обращаться с новыми носителями, а с 1 июля ядерные боеприпасы встанут на боевое дежурство. При этом Путин ни разу не обмолвился о том, как реагируют на это белорусские власти, потому что не считает нужным это делать. Беларусь формально уже поглощена Кремлем, но она нужна ему „независимой“, для бытовых нужд.

„Возможное поглощение Беларуси — проблема, которой мы не уделяем внимания“, - сказал экс-советник президента США Джон Болтон. Это произошло после того, как в Вашингтон пришла новость о намерении Москвы разместить какое-то ядерное оружие в Беларуси. Президент России Владимир Путин не сказал, какие именно ракеты поставят на боевое дежурство в соседней стране, но указал на то, что это будут воздушные носители ТЯО. Можно предположить, что это будут сверхзвуковые ракеты „Кинжал“, которые могут носить самолеты МИГ-31К, которые базируются на белорусской военной базе в Мачулищах. Подобные ракеты, прежде всего, могут стать реальной угрозой для Украины.

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