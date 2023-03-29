МНЕНИЕ | „Независимый“ Минск для шопинга москвичей
Почему же Кремль не хочет поглотить Беларусь и сделать ее российским регионом? Здесь вступает в игру обыкновенный бытовой прагматизм. Мировое сообщество, по каким-то своим причинам, не считает Беларусь стороной украинского военного конфликта, считает журналист Сергей Ковальченко.
Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) будет размещено в Беларуси. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он пояснил, что уже несколько боевых белорусских самолетов переоборудованы для несения тактических ядерных ракет, с 3 апреля пилотов начнут учить в России обращаться с новыми носителями, а с 1 июля ядерные боеприпасы встанут на боевое дежурство. При этом Путин ни разу не обмолвился о том, как реагируют на это белорусские власти, потому что не считает нужным это делать. Беларусь формально уже поглощена Кремлем, но она нужна ему „независимой“, для бытовых нужд.