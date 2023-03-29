29.03.2023, 16:15
Большой секрет Хандо Суттера: концерн Eesti Energia взял огромный кредит. Очень дорогой кредит(21)
Кредит под восемь процентов годовых? Для Eesti Energia последний крупный кредит оказался неожиданно дорогим, так как концерн по-прежнему использует сланец, пишет еженедельник Eesti Ekspress.
Хандо Суттер, занимающий пост главы концерна Eesti Energia до конца этой недели, скрывает БОЛЬШУЮ ТАЙНУ. Тайна состоит в том, что в середине февраля предприятие заключило кредитный договор под большие проценты.