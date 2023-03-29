Госсуд вынес решение по делу о финансировании больницы в Ласнамяэ: Таллинн не имеет права подавать жалобу

30 июня прошлого года правительство приняло протокольное решение о том, что строительство новой Таллиннской больницы будет исключено из утвержденного годом ранее плана по восстановлению и устойчивости Эстонии. На основе этого плана осуществляется распределение средств из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, предназначенных для смягчения негативных последствий коронакризиса. На строительство Северо-Эстонского медицинского городка, то есть новой Таллиннской больницы, в плане была предусмотрена сумма в 280 млн евро.

Город Таллинн и SA Tallinna Haigla Arendus обжаловали решение правительства в суде. Заявители посчитали, что данное решение нарушило их права и в итоге лишило возможности получить деньги на строительство больницы.

Административный суд вернул жалобу в связи с отсутствием права на ее подачу, так как решение правительства еще не было окончательным. Поскольку для изменения плана требовалось одобрение Еврокомиссии, Министерству финансов пришлось начать соответствующие переговоры. Только после одобрения со стороны комиссии правительство могло утвердить обновленный план. Окружной суд пришел к такому же выводу.

В сегодняшнем постановлении административная коллегия Государственного суда согласилась с административным и окружным судами, но дополнила приведенные ими обоснования. Коллегия отметила, что заявители явно не имели права на обжалование, поскольку само по себе включение объекта инвестирования в план восстановления не давало права на получение субсидии.