30.03.2023, 13:15
Формирующие правительство политики уже поссорились с одним из крупнейших работодателей(8)
ФОТО: Delfi Meedia
Политики, формирующие правительство, приостановили открытие новой сланцевой шахты Eesti Energia и Viru Keemia Grupp, пишет Ärileht.
Новое правительство еще даже не сформировано, а уже воюет с крупнейшими работодателями Эстонии. Социал-демократы не только поставили бы его деятельность на паузу, но и вообще не позволили бы открывать новые сланцевые шахты в Эстонии. Так записано в их программе. Однако решительные действия были предприняты довольно неожиданным образом. Закрытие сланцевых шахт с предприятиями не обсуждалось.