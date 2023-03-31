Отправленный в отставку член правления TLT продает бывшему работодателю запчасти

В последнее время его фирма Otto & Co приняла участие в десятках небольших тендеров на закупку TLT запчастей. Суммы очень маленькие, и юридически все в порядке, поскольку Попель формально уже не связан с бывшим работодателем.

С этической же точки зрения Попель своими действиями создает впечатление, будто ему по-прежнему благоволят в городской системе. Так, представитель одного крупного поставщика запчастей поинтересовался у TLT, что происходит.

„Действительно, моя фирма Otto & Co, помимо прочего, участвует в публичных тендерах, объявленных TLT“, — пояснил Попель изданию.

„Моя фирма, как и многие другие компании по всей Европе, основана на принципе рыночной экономики и свободы предпринимательства и участвует в открытых тендерах, объявленных различными учреждениями, в том числе TLT. Этот бизнес для меня новый. Некоторые из представленных мною предложений оказались успешными благодаря хорошей цене, а некоторые — нет“.

Он добавил, что с 17 мая больше никак не связан с TLT. Тогда город Таллинн отправил в отставку членов правления TLT Отто Попеля и его начальника Дениса Бородича после опубликованного в Eesti Ekspress разоблачения о том, как они за деньги налогоплательщиков посещали дорогостоящие курсы. Вот перевод этой статьи на русский язык.

Примечательно, что уход Бородича и Попеля сопровождался солидными выплатами. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

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