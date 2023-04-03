ЧП и криминал
03.04.2023, 20:45

Издевательство над детьми в доме попечения: беспомощность жертв помогла работникам избежать сурового наказания

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В зале суда работники дома попечения Ану Алексеев (слева) и Лийна Отс-Ласс, грубо обращавшиеся с детьми, прикрывали лица от фотографа.
В зале суда работники дома попечения Ану Алексеев (слева) и Лийна Отс-Ласс, грубо обращавшиеся с детьми, прикрывали лица от фотографа.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В доме попечения Lille Kodu имелись и соблюдались правила трудового распорядка, однако некоторые работники, прошедшие, к слову, специальное обучение, применяли к подопечным – детям с особыми потребностями – физическое насилие.

Издание Eesti Päevaleht уже писало о том, что за грубое обращение с детьми с особыми потребностями работники дома попечения Lille Kodu Ану Алексеев, Кятлин Мянник и Лийна Отс-Ласс были осуждены. Суд выявил многочисленные случаи ненадлежащего обращения: детей били, над ними издевались. Когда смотришь записанный камерой эпизод, когда ребенка, которому на голову и лицо натянули лыжную маску, связали скотчем руки за спиной, в течение десяти минут бьют по лицу и телу, а в довершение еще и растягивают на столе, кажется, что такого быть не может быть, что это фильм ужасов.

„В моей работе это была одна из самых ужасных ситуаций“, - сказал Маарьо Мяндмаа, руководивший в то время организацией Hoolekandeteenused (в подчинении которого находится Lille Kodu). Спустя четыре месяца после того, как стало известно о случаях насилия в доме попечения, Мяндмаа стал канцлером Министерства социальных дел.

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