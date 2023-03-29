В Таллинне водитель без прав устроил аварию: восьмилетнего мальчика доставили в больницу

Вчера в 9 часов произошло ДТП в деревне Лустевере (волость Пылтсамаа Йыгеваский уезда) около дома по улице Кооли, 1. По первоначальным данным, 44-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada 111, съехала с дороги влево и врезалась в дерево. Водителя доставили для проверки в Клиникум ТУ.

Вечером около 20 часов произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Пярнамяэ теэ и Рандвере теэ. Легковой автомобиль Audi 100, за рулем которого находился 31-летний мужчина, не имевший водительских прав, совершая левый поворот, столкнулся с легковым автомобилем Toyota Corolla, которым управлял 40-летний мужчина. Находившийся в Toyota Corolla 8-летний мальчик был доставлен для проверки в Таллиннскую детскую больницу.

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