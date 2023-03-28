Другие виды
28.03.2023, 20:48

МОК принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, но при некоторых условиях

 
Thomas Bach
Thomas Bach
ФОТО: Fabrice COFFRINI / AFP | Scanpix

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить спортсменам из России и Беларуси вернуться к международным соревнованиям.

Правление МОК основывает свою рекомендацию на мнении экспертов ООН, согласно которым спортсмены не должны наказываться по национальному признаку. При этом подчеркивается, что спортсменам, поддерживающим агрессивную войну России в Украине, право на участие в соревнованиях восстановлено не будет.

Российские и беларуские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах.

МОК обнародовал ряд требований к спортсменам из России и Беларуси, которых могут вернуть к соревнованиям:

  1. Спортсмены с российским или беларуским паспортом соперничают только как нейтральные индивидуальные атлеты.

  2. Россиянам и беларусам запрещено выступать в командных видах спорта.

  3. Спортсмены, активно поддерживающие войну, не могут выступать. Персонал, активно поддерживающий войну, не может выступать.

  4. Всем российским и беларуским военнослужащим нельзя выступать.

  5. Каждый спортсмен должен выполнить все антидопинговые правила.

  6. Санкции в отношении правительств и государств остаются. Никаких соревнований в России или Беларуси не может происходить.

  7. Запрет на использование любой символики России и Беларуси на всех мероприятиях, в том числе на трибунах.

  8. Ни один политик (член правительства или государственного аппарата) РФ и Беларуси не может быть приглашен на международные соревнования.

Также сообщается, что на данном заседании не обсуждали участие россиян и беларусов в Олимпийских играх, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Милане. Этот вопрос будут продолжать мониторить.

„Участие спортсменов с российскими и беларускими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, особенно в теннисе, но также и в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккее, гандболе, мы видим это в футболе, других лигах в Соединенных Штатах и на других континентах. Ни на одном из этих соревнованиях не было инцидентов. Мы не сможем придумать решение, которое удовлетворит всех. С этим нам, возможно, придется жить“, – сказал Бах.

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