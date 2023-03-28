Правительство утвердило сумму, которую Eesti Energia выплатит в госбюджет в 2023 году

„Правительство утвердило сегодня дивиденды Eesti Energia в объеме 68,9 миллиона евро. Эта сумма запланирована и в государственной бюджетной стратегии на 2023 - 2026 год“, - сказала министр финансов Аннели Аккерманн.

Полномочия членов правления Eesti Energia AS заканчиваются 1 апреля, поэтому министр финансов планирует провести общее собрание акционерного общества до истечения срока полномочий членов правления. Общее собрание при принятии решения о сумме дивидендов исходит из утвержденной правительством суммы. Поэтому распоряжение о дивидендах представляется на утверждение правительству раньше, чем предложения об утверждении суммы дивидендов других государственных акционерных обществ.