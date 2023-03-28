ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (398-й день) | Беларусь прокомментировала размещение ядерного оружия. Россия похитила 4390 украинских детей

В Украине официально признают похищенными Россией 4390 детей - сирот, полусирот и лишенных родительской опеки, заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, похищенные дети находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в самой России.

Необходимость прекращения войны в Украине и восстановления мирового порядка станет одной из главных тем обсуждения на „Саммите за демократию“, который проводит администрация президента США Джо Байдена с 28 по 30 марта. „Конечно, жестокое нападение РФ на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен“, - цитирует в этой связи украинское агентство „Укринформ“ заместителя спикера Госдепартамента США Веданта Патела.

Правительство Германии намерено увеличить военную помощь для Украины в несколько раз - с нынешних трех миллиардов до 15 млрд евро. „Для устойчивого оснащения вооруженных сил Украины в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки (вооружений. - Ред.)“, - говорится в конфиденциальном письме Минфина ФРГ в адрес комитета бундестага по бюджетным вопросам, которое цитирует еженедельник Der Spiegel.

За минувшие сутки российские войска нанесли удары по территории 9 областей Украины, в результате обстрелов погибли 8 мирных жителей. Об этом сообщает в Telegram-канале Ситуационного центра украинского Минобороны.

Во время воздушной тревоги, объявленной в ночь на вторник из-за российской атаки дронами, в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена также в Черниговской, Сумской и Запорожской областях. „Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БПЛА типа „Шахед-136“. 14 из них уничтожены нашими защитниками“, - сообщает в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. Над Киевом в ночь на 28 марта обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, принадлежавших ВС РФ, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Российское военное командование по-прежнему считает приоритетной операцию по окружению города Авдеевка в Донецкой области, но незначительные успехи в этом направлении достигнуты ценой больших потерь в бронетехнике. Об этом сообщается в отчете военной разведки Великобритании. Указывается, в частности, что 10-й танковый полк ВС РФ, входящий в состав 3-го армейского корпуса, вероятно, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Ссылаясь на информацию из открытых источников, в британском Минобороны полагают, что сам армейский корпус испытывает проблемы, связанные с низким уровнем дисциплины и морального духа.

В Минске прокомментировали планы Москвы по размещению тактического ядерного оружия (ЯО) на территории Беларуси. В МИД РБ заявили, что строительство специального хранилища для тактического ЯО РФ не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). „Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом“, - говорится в заявлении. Минск считает, что предпринимаемые шаги не являются „новшеством“. Планы размещения ядерного оружия на территории страны являются „вынужденными ответными действиями по укреплению собственной безопасности и обороноспособности“, уверяют в МИД Беларуси.

В Минобороны России утверждают, что впервые сбили управляемый снаряд реактивной системы залпового огня GLSDB (“умная“ авиабомба с двигателем). В Киеве пока не прокомментировали информацию. В новый пакет военной помощи Украине, анонсированный США в феврале, вошли высокоточные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомбы малого диаметра наземного базирования), управляемые с помощью системы GPS и способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Они запускаются из наземных ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.