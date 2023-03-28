ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (398-й день) | Беларусь прокомментировала размещение ядерного оружия. Россия похитила 4390 украинских детей
Подводим итоги 398-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Во время воздушной тревоги, объявленной в ночь на вторник из-за российской атаки дронами, в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Воздушная тревога была объявлена также в Черниговской, Сумской и Запорожской областях. „Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БПЛА типа „Шахед-136“. 14 из них уничтожены нашими защитниками“, - сообщает в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ. Над Киевом в ночь на 28 марта обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов типа Shahed, принадлежавших ВС РФ, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
За минувшие сутки российские войска нанесли удары по территории 9 областей Украины, в результате обстрелов погибли 8 мирных жителей. Об этом сообщает в Telegram-канале Ситуационного центра украинского Минобороны.
Правительство Германии намерено увеличить военную помощь для Украины в несколько раз - с нынешних трех миллиардов до 15 млрд евро. „Для устойчивого оснащения вооруженных сил Украины в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки (вооружений. - Ред.)“, - говорится в конфиденциальном письме Минфина ФРГ в адрес комитета бундестага по бюджетным вопросам, которое цитирует еженедельник Der Spiegel.
Необходимость прекращения войны в Украине и восстановления мирового порядка станет одной из главных тем обсуждения на „Саммите за демократию“, который проводит администрация президента США Джо Байдена с 28 по 30 марта. „Конечно, жестокое нападение РФ на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен“, - цитирует в этой связи украинское агентство „Укринформ“ заместителя спикера Госдепартамента США Веданта Патела.
В Украине официально признают похищенными Россией 4390 детей - сирот, полусирот и лишенных родительской опеки, заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, похищенные дети находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в самой России.
Российское военное командование по-прежнему считает приоритетной операцию по окружению города Авдеевка в Донецкой области, но незначительные успехи в этом направлении достигнуты ценой больших потерь в бронетехнике. Об этом сообщается в отчете военной разведки Великобритании. Указывается, в частности, что 10-й танковый полк ВС РФ, входящий в состав 3-го армейского корпуса, вероятно, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Ссылаясь на информацию из открытых источников, в британском Минобороны полагают, что сам армейский корпус испытывает проблемы, связанные с низким уровнем дисциплины и морального духа.
В Минске прокомментировали планы Москвы по размещению тактического ядерного оружия (ЯО) на территории Беларуси. В МИД РБ заявили, что строительство специального хранилища для тактического ЯО РФ не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). „Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом“, - говорится в заявлении. Минск считает, что предпринимаемые шаги не являются „новшеством“. Планы размещения ядерного оружия на территории страны являются „вынужденными ответными действиями по укреплению собственной безопасности и обороноспособности“, уверяют в МИД Беларуси.
В Минобороны России утверждают, что впервые сбили управляемый снаряд реактивной системы залпового огня GLSDB (“умная“ авиабомба с двигателем). В Киеве пока не прокомментировали информацию. В новый пакет военной помощи Украине, анонсированный США в феврале, вошли высокоточные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb, бомбы малого диаметра наземного базирования), управляемые с помощью системы GPS и способные поражать цели на расстоянии до 150 километров. Они запускаются из наземных ракетных комплексов M270 MLRS и M142 HIMARS.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Об этом заявил глава МОК Томас Бах (Tomas Bach). Команды из России и Беларуси не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований, добавил он. Таким образом, рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта. МОК также посоветовал не допускать российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Среди российских атлетов многие числятся в спортивном обществе ЦСКА.
Отцу школьницы из Ефремова, нарисовавшей антивоенную картинку, дали два года колонии.
Суд приговорил Алексея Москалева, отца шестиклассницы Маши Москалевой из Ефремова Тульской области, которая сделала антивоенный рисунок, к двум годам колонии общего режима по делу о повторной „дискредитации“ российской армии. Самого мужчины в суде не было, как заявили после оглашения приговора, он „сбежал“.
„Сегодня был оглашен приговор, но подсудимый не присутствовал, потому что сегодня ночью он сбежал из-под домашнего ареста“, - сказала пресс-секретарь Ефремовского районного суда Ольга Дьячук. Ее цитирует „Медиазона“ (объявлена в России „иностранным агентом“).
Мужчину, который один воспитывает 13-летнюю дочь, судили за посты о войне в „Одноклассниках“. Дело на него завели в прошлом году, после того как весной его дочь нарисовала в школе картинку против войны. Когда Москалева поместили под домашний арест, его дочку забрали в приют.
Москалев в суде заявил, что не имеет никакого отношения к постам в „Одноклассниках“, которые ему вменяются, и что его страницу могли взломать.
При этом в своем последнем слове он подтвердил, что отрицательно относится к „спецоперации“.
6 апреля Ефремовский межрайонный суд должен был рассматреть вопрос об ограничении Москалева родительсвих прав, однако уже во вторник после приговора судья огласил постановление о том, что девочка передается на попечение социальных служб.
Судьба дочери Москалева, как отметил его адвокат, пока находится в руках опеки и решится в ближайший месяц.
Украина стремится измотать и нанести тяжелые потери российским войскам, пытающимся захватить Бахмут, заявил генерал-полковник Александр Сырский, командующий украинскими сухопутными войсками, во время встречи с подразделением ВСУ рядом с линией фронта.
На видео, на котором он обращается к военнослужащим в интерьере, напоминающем промышленный склад, Сырский говорит, что по прошествии нескольких месяцев боев Россия продолжает концентрировать внимание на бахмутском направлении.
Кремль считает захват Бахмута жизненно важным этапом для своих усилий по установлению полного контроля над Донбассом.
США поддержали создание трибунала для российских военных преступников. Госдепартамент рассматривает размещение суда в Европе на время войны, чтобы укрепить европейскую ориентацию Украины и международную легитимность такой институции.