airBaltic предлагает карьеру, полную вызовов

- Главной причиной может быть общий фокус предприятия на инновациях. Сейчас airBaltic все больше и больше инвестирует в высокие технологии, такие как искусственный интеллект и анализ больших данных. Проекты, которые мы продолжаем, нуждаются в мультидисциплинарных людях. Повседневная работа авиакомпании также постоянно требует адаптации и быстрой корректировки, будь то запуск новых маршрутов полетов, покупка новых самолетов или внедрение новых требований безопасности. Важным направлением последнего времени в airBaltic является предоставление клиентам лучшего в мире обслуживания, что также требует от наших сотрудников совершенно нового уровня профессионализма, преданности и внимания к деталям. Мы предлагаем совершенно новые вызовы тем, кто интересуется этой областью.

- Мы ищем людей, увлеченных авиацией, новаторов по характеру, творческих и желающих работать в динамичной и быстро меняющейся среде. Лучшие таланты, которых мы ищем, могут иметь опыт работы в различных областях авиации, начиная от авиационного менеджмента и инженерии и заканчивая общением с клиентами и маркетингом.

- Я считаю, что airBaltic амбициозный и инновационный работодатель, который делает акцент на благополучии работников и развитии их карьеры. Инвестирование как в современные технологии, так и в создание позитивной рабочей среды для сотрудников является частью культуры и ценностей компании. Меня всегда впечатляло отношение airBaltic к жизни сотрудников: созданная рабочая среда позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью и способствует личному и профессиональному развитию. Кроме того, авиакомпания смотрит в будущее и ориентирована на технологии и инновации, что создает возможности для участия в проектах высокого уровня. Поэтому я считаю airBaltic одним из важнейших в регионе работодателей, который может предложить различные возможности трудоустройства.

Менеджер по персоналу и талантам airBaltic Сабине Салиете-Рудзите говорит, что предприятие уделяет большое внимание инновациям и благодаря этому может быть ведущим работодателем во многих областях. В airBaltic вы можете попробовать себя в качестве пилота, инженера и стюардессы, а также на многих офисных должностях.

- Каково ценностное предложение airBaltic для новых сотрудников?

- airBaltic предлагает своим сотрудникам безопасную и гибкую рабочую среду для поддержания очень важного баланса между личной жизнью и работой. Кроме того, как предприятие мы всегда поддерживаем всех наших сотрудников, чтобы они могли блистать в своей работе. Как авиационная компания мы, конечно, предлагаем нашим сотрудникам очень доступные полеты на линиях airBaltic. Безусловно, конкурентоспособная зарплата и медицинская страховка тоже являются частью ценностного предложения. У нас есть различные программы управления, менторства и развития, которые могут обеспечить постоянное развитие сотрудников. И частью этого развития является также возможность развиваться внутри предприятия, двигаться по карьерной лестнице как по вертикали, так и по горизонтали.

- Новая программа Technical Apprentice SkyTech – что это такое?

- Программа airBaltic Technical Apprentice SkyTech – это новый способ привлечь следующее поколение профессионалов авиации. Программа представляет собой уникальную возможность получить как обширную техническую подготовку в сфере авиации, так и немедленный практический опыт. Участники программы могут в сотрудничестве с менторами работать в различных отделах airBaltic и более точно понять, что такое авиация. В отделе персонала мы помогаем новым талантам планировать свою карьеру, и если есть обоюдный интерес, желающие также могут начать свою карьеру у нас.

- В данный момент вы ищете работников в Эстонии. Будут ли новые сотрудники работать на месте?

- Мы ищем людей из Эстонии, которые хотели бы работать в своей родной стране, но и готовы при необходимости переехать или быть мобильными. Все зависит от специфики должности. Летный персонал может работать из Эстонии, но некоторые технические должности требуют переезда в Ригу, где находится центр airBaltic. Больше информации о каждой вакансии можно найти на сайте airBaltic. Там указано также, в какой стране будет базироваться конкретное рабочее место. Однако понятно, что если новому сотруднику необходимо переехать в Ригу, то предприятие покрывает связанные с переездом расходы, предоставляет жилье на первый месяц и всячески помогает новому сотруднику.

- На какие позиции вы ищете людей?

- На данный момент airBaltic ищет людей на 30 должностей в разных отделах. Мы ищем пилотов для обслуживания наших маршрутов на новых самолетах Airbus A220-300, а также людей для вспомогательного персонала самолетов. Кроме того, есть вакансии в службе технической поддержки и, конечно, в офисе airBaltic.