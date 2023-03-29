В апреле состоятся бесплатные морские прогулки для наблюдения за птицей 2023 года

Ранней весной в проливе Вяйнамери собираются большие стаи морянок, и их очень хорошо видно с палубы парома. По ходу путешествия можно помимо морянок понаблюдать и познакомиться также с другими живущими на морском побережье птицами.

Экскурсии для наблюдения за морянками на хийумаских паромах состоятся 1 апреля (из Рохукюла паром выходит в 10.00, из Хельтермаа в 17.30), 29 апреля (выход парома из Рохукюла в 10.00) и 30 апреля (вход парома из Хельтермаа в 17.30).

Участие в морской прогулке для пассажиров парома бесплатное. Билеты на паромы можно приобрести на сайте www.praamid.ee или в кассе порта.

Морские экскурсии для наблюдения за птицей года организует Эстонское орнитологическое общество совместно с судоходной компанией TS Laevad OÜ при поддержке Центра инвестиций в окружающую среду (Keskkonnainvesteeringute Keskus).