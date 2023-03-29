Новости Ида-Вирумаа
29.03.2023, 11:46

В Нарве проводится опрос жителей о привлечении горожан к решению важных городских вопросов

 
Narva 02.02.2023
Narva 02.02.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

27 марта в Нарве начался опрос жителей и организаций города на тему о привлечении горожан к подготовке важных проектов, документов и решений, касающихся развития города.

Жители города могут дать свою оценку содержанию и организации привлечения жителей к решению данных вопросов, имевшим место до сего времени в городе Нарва, а также высказать свое мнение о том, что и как следует сделать в ближайшие годы в плане привлечения. Ожидаются предложения и от действующих в городе организаций по эффективной организации сотрудничества между городом и организациями.

Для города Нарвы важно услышать мнение и точку зрения каждого жителя перед принятием важных решений, например, относительно производства по составлению детальной планировки, строительства новых зданий, реконструкции улиц, организации обработки отходов и прочих подобных вопросов.

Результаты опроса будут использованы в этом году при подготовке плана действий города по продуманному и эффективному привлечению и сотрудничеству горожан для подготовки важных проектов, документов и решений, касающихся развития города.

Приглашаем всех жителей города и организации ответить на вопросы анкеты!

Анкету можно заполнить либо:

В сети:

или в бумажной форме, которую можно заполнить в следующих местах:

• Нарвский туристический информационный центр (Peetri plats 3)

• Linnavalitsuse valvelaud (Peetri 5)

• Нарвская центральная библиотека (Мальми 8)

• Нарвский Дом народов (Креенгольми 25)

• Инфопункт Astri

• Инфопункт Fama

• Нарвский спортивный центр (Раквере 22)

• Дом творчества (Партизаны 2)

• Департамент социальной помощи (Малми 5а)

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