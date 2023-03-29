В Нарве проводится опрос жителей о привлечении горожан к решению важных городских вопросов

Жители города могут дать свою оценку содержанию и организации привлечения жителей к решению данных вопросов, имевшим место до сего времени в городе Нарва, а также высказать свое мнение о том, что и как следует сделать в ближайшие годы в плане привлечения. Ожидаются предложения и от действующих в городе организаций по эффективной организации сотрудничества между городом и организациями.