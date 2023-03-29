В Нарве проводится опрос жителей о привлечении горожан к решению важных городских вопросов
27 марта в Нарве начался опрос жителей и организаций города на тему о привлечении горожан к подготовке важных проектов, документов и решений, касающихся развития города.
Жители города могут дать свою оценку содержанию и организации привлечения жителей к решению данных вопросов, имевшим место до сего времени в городе Нарва, а также высказать свое мнение о том, что и как следует сделать в ближайшие годы в плане привлечения. Ожидаются предложения и от действующих в городе организаций по эффективной организации сотрудничества между городом и организациями.
Для города Нарвы важно услышать мнение и точку зрения каждого жителя перед принятием важных решений, например, относительно производства по составлению детальной планировки, строительства новых зданий, реконструкции улиц, организации обработки отходов и прочих подобных вопросов.
Результаты опроса будут использованы в этом году при подготовке плана действий города по продуманному и эффективному привлечению и сотрудничеству горожан для подготовки важных проектов, документов и решений, касающихся развития города.
Приглашаем всех жителей города и организации ответить на вопросы анкеты!
Анкету можно заполнить либо:
В сети:
или в бумажной форме, которую можно заполнить в следующих местах:
• Нарвский туристический информационный центр (Peetri plats 3)
• Linnavalitsuse valvelaud (Peetri 5)
• Нарвская центральная библиотека (Мальми 8)
• Нарвский Дом народов (Креенгольми 25)
• Инфопункт Astri
• Инфопункт Fama
• Нарвский спортивный центр (Раквере 22)
• Дом творчества (Партизаны 2)
• Департамент социальной помощи (Малми 5а)