Онкобольным больше не нужны изнуряющие поездки: в Нарве прошел первый сеанс химиотерапии(10)
Сегодня, 28 марта, в Нарвской больнице впервые провели сеанс химиотерапии. До этого нарвитяне ездили для получения данной процедуры в Тарту или другие города Эстонии. Теперь врачи из Тарту и прошедшие обучение медсестры Нарвской больницы могут делать востребованную процедуру на месте. Особенно это хорошая новость для пожилых людей, которым было сложно и утомительно добираться на рейсовых автобусах до Тарту и обратно.
Когда предварительно собирали данные, чтобы выяснить, стоит ли открывать кабинет химиотерапии в Нарве, оказалось, что примерно 500-700 онкобольных из Нарвы проходят лечение в Тарту и Кохтла-Ярве. После таких цифр сомнений не осталось.
Марина Егорова, медсестра из Нарвы, волнуется перед первой процедурой, несмотря на то, что год проходила обучение: „Наверное, уверенно никогда не будешь себя чувствовать, главное, не показать своего волнения, а все сделать хорошо, мы понимаем, что для пациента процедура должна пройти спокойно, она очень значима для здоровья, это не просто анализ крови“.
Ольга Кохаль, старшая медсестра радио- и онкотерапевтического отделения Тартуской больницы, обучала двух нарвских медсестер, чтобы они могли самостоятельно вести сеансы химиотерапии. Ольга рассказывает, что она постоянно на связи по телефону с медсестрами, если вдруг возникают вопросы, помогает.
„Медсестры нуждались хотя бы в моральной поддержке, поэтому я сегодня здесь, подсказываю, как что подключить, для такого сложного лечения важно учитывать много нюансов, они знают, что делать, но когда самостоятельно работаешь первый раз, это всегда волнительно“, – говорит Кохаль.
Ольга Кохаль в Нарве второй раз. Первый раз она приезжала в Нарву несколько недель назад, чтобы проанализировать, какие медпрепараты надо заказать для ведения сеансов химиотерапии, потому что пока за это отвечают тартуские специалисты. Медикаменты везут на машине вслед за врачами. Но в будущем, вероятно, Тартуская больница будет оплачивать препараты, а готовить их будут в Нарве. Перед растворением препаратов нужно делать разные анализы, поэтому это лучше делать на месте. Оборудование и помещение для этого, уверен Аго Кыргвеэ, член правления Нарвской больницы, будут через несколько месяцев. Чтобы сотрудники не отравились, важно провести специальную вентиляцию и учесть много других особенностей для подготовки такого помещения. По подсчетам специалистов Нарвской больницы, необходимо вложить в него 240 тысяч евро. Их пока нет, но Аго говорит, что они должны их найти в любом случае, правда, не уточняет, где именно. Больница уже обращалась в горуправу за поддержкой, но в бюджете на 2023 год не оказалось средств на это, поэтому сейчас правление больницы ищет другие варианты. „Сами справимся со своими проблемами“, – добвляет Аго Кыргвеэ.
Онкогинеколог, онкохирург и гематолог из Тарту ведут прием в Нарве с октября 2021 года. Онкохирург микрохирургию делает на месте, а тяжелых пациентов направляет для операций в Тарту. Обычно врачи приезжают на один день в неделю или в две недели.
„Для пациента это более быстрая постановка диагноза и начало лечения, – говорит заведующая клиникой гематологии и онкологии Клиники Тартуского университета Кристина Оямаа. – Если пациенты из Ида-Вирумаа попадают к нам на прием по направлению семейного врача или врача-специалиста, то первые необходимые исследования проводятся в Нарве, на основании которых принимается решение о необходимости направления пациента в Тарту, и то, насколько быстро это надо сделать в зависимости от начала лечения“.
По ее словам, химиотерапия – это один из основных компонентов лечения онкологического заболевания, который часто комбинируют с хирургическим лечением или лучевой терапией. Пациенты в среднем нуждаются в химиотерапии с перерывом в 1-3 недели, при этом один сеанс может длиться до 5-6 часов.
„Системное лечение злокачественных образований все больше движется от стационарного лечения к амбулаторному, – поясняет доктор Кристина Оямаа. – Уже сейчас 85-90% курсов химиотерапии проводят амбулаторно, современные лекарства эффективные, благодаря чему пациенты с четвертой стадией рака живут дольше, что в свою очередь означает увеличение количества нуждающихся в лечении пациентов“.
Нарва стала частью системы онкологического лечения Клиники Тартуского университета. Но почему этого не случилось раньше? На этот вопрос главный врач Нарвской больницы Олев Силланд отвечает, что когда-то больницы разделили на разные уровни – общая, региональная, центральная – и онкологические отделения сконцентрировались в больших больничных центрах, но сейчас идеология изменилась, общие больницы отныне могут оказывать подобные услуги.
„Мы уже начали делать операции на тазобедренном суставе, и приемы онкологов в нашей больнице – это следующий этап, – говорит Олев. – Оказалось, что лучше, если врачи приезжают из крупных медцентров в местные больницы, чем пациенты добираются до них“. Например, к онкологу и гематологу в Нарве в день, когда они приезжают вести прием, приходит не меньше 20 пациентов.
„Лучше я потрачу на дорогу шесть часов, чем они будут ездить на консультацию в Тарту, тем более, что у всех разная стадия заболевания“, – говорит гематолог Айн Кааре. Он уже привык, ездит в Нарву год, хотя, по его словам, бывает не очень весело на дороге, например, зимой в плохую погоду.