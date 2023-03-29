Работа в Rail Baltic Estonia включает как миссию, так и масштаб

Прошли те времена, когда инженеры мало получали за свою работу.

Старший менеджер проекта магистральной линии Арто Лилль вспоминает: когда он присоединился к Rail Baltic Estonia три года назад, в компании работало 20 человек. Сегодня в штате уже 80 специалистов своего дела, а железная дорога, соединяющая Эстонию с Европой, по-прежнему может предложить работу самым разным специалистам.

Семь крупных объектов на железнодорожной трассе уже завершены, но впереди еще много работы – проводится несколько крупных тендеров, многие готовятся. Если в предыдущие годы мы находились на этапе проектирования, то сейчас наступил период строительства, а это значит, что предприятие открыто для новых ведущих специалистов.

Возможность для многопрофильных специалистов

Лилль подчеркивает, что не каждый претендент на работу в Rail Baltic Estonia должен иметь железнодорожное образование. Rail Baltic Estonia предлагает работу и специалистам по строительству дорог и мостов, инженерам-строителям общего профиля, а также людям с образованием в сфере геологии, геодезии и экологии. Кроме того, железные дороги нуждаются в специалистах по обслуживанию, охране и безопасности. Для новичков важно, чтобы работа в Rail Baltic Estonia вызывала интерес и увлеченность.

В Rail Baltic Estonia большое внимание уделяется и будущим специалистам. Например, сам Арто Лилль преподает в TalTech строительство железных дорог, и несколько его бывших студентов тоже нашли свой путь в Rail Baltic Estonia.

Лилль вспоминает, что на ярмарке вакансий Võti Tulevikku («Ключ от будущего“) у стенда RBE всегда были заинтересованные – мощное и нужное железнодорожное строительство вызывает у молодежи интерес.

Хорошая возможность для развития и высокая вовлеченность