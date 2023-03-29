Работа в Rail Baltic Estonia включает как миссию, так и масштаб
Rail Baltic Estonia, строитель великолепной железной дороги, - это также инновационный, инклюзивный и поддерживающий работодатель, чей штат увеличивается с каждым годом.
Прошли те времена, когда инженеры мало получали за свою работу.
Старший менеджер проекта магистральной линии Арто Лилль вспоминает: когда он присоединился к Rail Baltic Estonia три года назад, в компании работало 20 человек. Сегодня в штате уже 80 специалистов своего дела, а железная дорога, соединяющая Эстонию с Европой, по-прежнему может предложить работу самым разным специалистам.
Семь крупных объектов на железнодорожной трассе уже завершены, но впереди еще много работы – проводится несколько крупных тендеров, многие готовятся. Если в предыдущие годы мы находились на этапе проектирования, то сейчас наступил период строительства, а это значит, что предприятие открыто для новых ведущих специалистов.
Возможность для многопрофильных специалистов
Лилль подчеркивает, что не каждый претендент на работу в Rail Baltic Estonia должен иметь железнодорожное образование. Rail Baltic Estonia предлагает работу и специалистам по строительству дорог и мостов, инженерам-строителям общего профиля, а также людям с образованием в сфере геологии, геодезии и экологии. Кроме того, железные дороги нуждаются в специалистах по обслуживанию, охране и безопасности. Для новичков важно, чтобы работа в Rail Baltic Estonia вызывала интерес и увлеченность.
В Rail Baltic Estonia большое внимание уделяется и будущим специалистам. Например, сам Арто Лилль преподает в TalTech строительство железных дорог, и несколько его бывших студентов тоже нашли свой путь в Rail Baltic Estonia.
Лилль вспоминает, что на ярмарке вакансий Võti Tulevikku («Ключ от будущего“) у стенда RBE всегда были заинтересованные – мощное и нужное железнодорожное строительство вызывает у молодежи интерес.
Хорошая возможность для развития и высокая вовлеченность
Одной из существенных причин, почему работать в Rail Baltic Estonia хорошо, Лилль называет высокую вовлеченность сотрудников. Здесь нет жесткого управления сверху вниз, каждый хорошо знает свою сферу, и на еженедельных собраниях коллектива одинаково ценится мнение каждого. „У нас очень сильная и мотивированная команда. Это очень увлекательная работа и возможность развиваться в своей области“, – отмечает Арто и добавляет, что возможности карьерного роста в компании тоже отличные.
На ярмарке вакансий Võti Tulevikku стенд RBE все время был полон заинтересованных – мощное и нужное железнодорожное строительство вызывает у молодежи интерес.
Недавний выпускник университета присоединяется к проектной команде в роли младшего менеджера проекта, оттуда он может перейти на должность менеджера проекта. Далее можно приступить к работе старшим менеджером проекта и, развиваясь далее, стать главным менеджером проекта.
Сегодня прошли времена, когда инженеры получали за свой труд небольшую оплату, трудовой вклад образованных специалистов ценится и в материальном плане. Кроме заработной платы, в Rail Baltic Estonia действует привлекательная система мотивации для сотрудников. Однако Арто Лилль отмечает, что приходить работать в компании стоит не столько из-за денег, сколько из-за миссии и масштаба строящейся железной дороги.
„Мы имеем дело с очень большим проектом, куда каждый вносит существенный вклад“, – объясняет он и вспоминает время своего участия в строительстве железнодорожной станции Койдула в период с 2008 по 2010 годы. В то время проект стоимостью в миллиард крон казался настолько крупным, что не было даже уверенности, встретится ли в жизни другая такая мощная железнодорожная инфраструктура. Остается добавить, что в случае с Rail Baltic Estonia можно говорить о той же сумме в евро.
Работа не менее важна с точки зрения значимой охраны окружающей среды – по сравнению с другими видами транспорта железнодорожный вызывает наименьший объем выбросов углекислого газа. Современные электропоезда также помогают снизить шум, обусловленный движением транспорта.
Стабильная работа и в долгосрочной перспективе
В сегодняшней кризисной ситуации также стоит отметить, что Rail Baltic Estonia является стабильным работодателем, который будет предлагать работу и решать интересные задачи даже после завершения строительства железной дороги, соединяющей страны Балтии друг с другом и с Европой.
Лилль сравнивает Rail Baltic Estonia с другими железнодорожными компаниями – подобно, например, Eesti Raudtee и Elron, дел сотрудникам RBE хватит еще хоть на сто лет. Железнодорожную инфраструктуру нужно держать в порядке!
Дополнительная информация: rbestonia.ee