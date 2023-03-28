Почему эстонские фехтовальщиков не присоединились к сотням другим, которые требовали отстранения от соревнований российских и белорусских спортсменов?
Более 300 фехтовальщиков подали совместное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой пересмотреть решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Ни один эстонский фехтовальщик не подписался. Сообщает „ERR„.
Совместное обращение не дошло до Союза фехтовальщиков Эстонии
Генеральный секретарь Эстонской ассоциации фехтовальщиков Айвар Паалберг сообщил Delfi, что они узнали о письме только из СМИ.
„Авторы этого письма — Global Athlete и Немецкая ассоциация фехтовальщиков. Подписание совместного обращения прошло не по официальным каналам, а по неизвестным. Дело было срочным, потому что сейчас проходит заседание Исполкома МОК, где будут решаться судьбы российских и белорусских спортсменов, и письмо хотели подготовить до этого“, — пояснил Паальберг.
„Это не было официальным мероприятием, где можно было бы ставить подписи, и мы должны учитывать, что это было сделано в течение одного дня. Наши девушки вернулись с этапа КМ в Китае в одно и то же время, и, вероятно, они были в самолете, когда собирались подписи. Время было для нас неудобным, и информация до нас не дошла. Не могу говорить за всех спортсменов, но ассоциация просто ничего не знала об этом письме. У нас не было об этом информации, не то чтобы мы знали об этом, но не подписывали“, — добавил Паалберг.
„Если бы мы сотрудничали в этом вопросе, вместо 300 подписей у нас, наверное, было бы 3000 подписей“, - заявил генеральный секретарь ассоциации фехтовальщиков.
„Я понимаю, что Федерация фехтования из-за этого попала в поле зрения русскоговорящих, но могу подтвердить, что наша позиция в отношении к России и их спортсменам не изменилась. Мы будем продолжать работать, чтобы они не участвовали в международных соревнованиях. Наше сотрудничество со странами Северной Европы и другими странами-единомышленниками будет продолжаться“, — пояснил Паалберг позицию ассоциации фехтовальщиков.
Двукратный призер Олимпийских игр Катрина Лехис не подписала совместное обращение фехтовальщиков, но после публикации этой статьи вновь выразила поддержку украинцам: „С моей подписью или без, я поддерживаю своих украинских друзей! Я делала это словом и делом с самого начала, и я буду делать это впредь!“