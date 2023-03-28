Почему эстонские фехтовальщиков не присоединились к сотням другим, которые требовали отстранения от соревнований российских и белорусских спортсменов?

Совместное обращение не дошло до Союза фехтовальщиков Эстонии

Генеральный секретарь Эстонской ассоциации фехтовальщиков Айвар Паалберг сообщил Delfi, что они узнали о письме только из СМИ.

„Авторы этого письма — Global Athlete и Немецкая ассоциация фехтовальщиков. Подписание совместного обращения прошло не по официальным каналам, а по неизвестным. Дело было срочным, потому что сейчас проходит заседание Исполкома МОК, где будут решаться судьбы российских и белорусских спортсменов, и письмо хотели подготовить до этого“, — пояснил Паальберг.

„Это не было официальным мероприятием, где можно было бы ставить подписи, и мы должны учитывать, что это было сделано в течение одного дня. Наши девушки вернулись с этапа КМ в Китае в одно и то же время, и, вероятно, они были в самолете, когда собирались подписи. Время было для нас неудобным, и информация до нас не дошла. Не могу говорить за всех спортсменов, но ассоциация просто ничего не знала об этом письме. У нас не было об этом информации, не то чтобы мы знали об этом, но не подписывали“, — добавил Паалберг.

„Если бы мы сотрудничали в этом вопросе, вместо 300 подписей у нас, наверное, было бы 3000 подписей“, - заявил генеральный секретарь ассоциации фехтовальщиков.

„Я понимаю, что Федерация фехтования из-за этого попала в поле зрения русскоговорящих, но могу подтвердить, что наша позиция в отношении к России и их спортсменам не изменилась. Мы будем продолжать работать, чтобы они не участвовали в международных соревнованиях. Наше сотрудничество со странами Северной Европы и другими странами-единомышленниками будет продолжаться“, — пояснил Паалберг позицию ассоциации фехтовальщиков.

Двукратный призер Олимпийских игр Катрина Лехис не подписала совместное обращение фехтовальщиков, но после публикации этой статьи вновь выразила поддержку украинцам: „С моей подписью или без, я поддерживаю своих украинских друзей! Я делала это словом и делом с самого начала, и я буду делать это впредь!“