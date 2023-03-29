В офисе Maxima идет крайне интересная и нужная работа

Для того чтобы обычная, казалось бы, сеть магазинов продолжала обеспечивать нас продуктами питания и промтоварами, в которых мы ежедневно нуждаемся, необходимы кроме сотрудников магазинов, опытных специалистов по продажам и маркетингу, отделов безопасности, финансов, ИТ и обслуживания клиентов, еще и грамотные юристы и специалисты по недвижимости. А также HR-специалисты, которые набирают новых коллег. В Maxima работает профессиональная и эффективная команда, и в ней есть место и для новых заинтересованных.

Сколько всего сотрудников в Maxima Eesti и сколько из них т.н. невидимки для обычных посетителей магазина?

В Maxima Eesti работает около 3500 человек, и из-за большого количества сотрудников это число постоянно меняется. Около 1200–1500 из них посетители видят, т. е. это работники магазинов. Около 350 человек работают в логистическом центре и около 250 – в офисе. Всего в компании около 200 различных должностей. Три года назад мы с офисными работниками переехали в новый прекрасный офис в Мустамяэ, где нет недостатка в комфорте и необходимых пространственных и технических возможностях.

Из каких отделов состоит офисная часть Maxima, и на какие должности Maxima ищет людей в свой офис?

Структура Maxima одинакова во всех странах, но Эстония отличается тем, что у нас flat-структура и один член правления, которому подчиняются девять менеджеров отделов: отдела кадров, закупок т. е. коммерческого, продаж, маркетинга, ИТ, финансов, юридического отдела, а также отдела снабжения и логистики. Им, в свою очередь, подчиняется подразделение обслуживания клиентов и подразделение безопасности.