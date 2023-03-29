В офисе Maxima идет крайне интересная и нужная работа
Что происходит на кухне Maxima? Нет, не там, где плита, кастрюли и сковородки, а в офисе, за компьютерами и конференц-столами? Покупатель, совершающий привычные повседневные покупки, возможно, об этом не задумывается. Но тому, кто ищет развивающуюся и разностороннюю работу в розничной торговле, обязательно стоит задуматься и присмотреться.
Для того чтобы обычная, казалось бы, сеть магазинов продолжала обеспечивать нас продуктами питания и промтоварами, в которых мы ежедневно нуждаемся, необходимы кроме сотрудников магазинов, опытных специалистов по продажам и маркетингу, отделов безопасности, финансов, ИТ и обслуживания клиентов, еще и грамотные юристы и специалисты по недвижимости. А также HR-специалисты, которые набирают новых коллег. В Maxima работает профессиональная и эффективная команда, и в ней есть место и для новых заинтересованных.
Сколько всего сотрудников в Maxima Eesti и сколько из них т.н. невидимки для обычных посетителей магазина?
В Maxima Eesti работает около 3500 человек, и из-за большого количества сотрудников это число постоянно меняется. Около 1200–1500 из них посетители видят, т. е. это работники магазинов. Около 350 человек работают в логистическом центре и около 250 – в офисе. Всего в компании около 200 различных должностей. Три года назад мы с офисными работниками переехали в новый прекрасный офис в Мустамяэ, где нет недостатка в комфорте и необходимых пространственных и технических возможностях.
Из каких отделов состоит офисная часть Maxima, и на какие должности Maxima ищет людей в свой офис?
Структура Maxima одинакова во всех странах, но Эстония отличается тем, что у нас flat-структура и один член правления, которому подчиняются девять менеджеров отделов: отдела кадров, закупок т. е. коммерческого, продаж, маркетинга, ИТ, финансов, юридического отдела, а также отдела снабжения и логистики. Им, в свою очередь, подчиняется подразделение обслуживания клиентов и подразделение безопасности.
В каждом отделе Maxima есть интересные вакансии, и многие новые люди начинают работать у нас сразу после окончания школы. Среди прочего можно выделить подразделение видеоанализа, т. е. видеонаблюдения, где работа идет круглосуточно. У каждого сотрудника есть четыре экрана, с помощью которых он следит за тем, что происходит в разных магазинах. Этому виду работы можно быстро обучиться, он подходит для молодых людей и как первое рабочее место. Также первая ступень в карьере для многих молодых ассистентов – закупочный, или коммерческий отдел. В будущем они могут стать, например, менеджерами категорий. В Maxima у каждого менеджера категорий есть своя категория – кто-то отвечает за косметику, кто-то за овощи-фрукты и т. д.
Отдел маркетинга Maxima – первое место работы на карьерной лестнице для многих дизайнеров, перед которыми открывается ряд возможностей для самореализации как в направлении веб, так и аутдор-медиа. Maxima работает с агентствами, но в то же время мы многое делаем и силами своей команды.
Перед ИТ-отделом Maxima стоят интересные задачи в области как программного, так и аппаратного обеспечения. ИТ-отдел отвечает за работу наших приложений и кассовых аппаратов. Некоторые кассы были изобретены нами, а не изготовлены кем-то еще.
Зачем вообще работать в розничной торговле? Какие возможности для самореализации и карьерного роста предлагает Maxima своим сотрудникам в более широком смысле?
Сфера розничной торговли зарекомендовала себя как стабильный работодатель во время кризисов, а стабильность работы важна для людей. В розничной торговле можно попробовать себя в разных профессиях, то есть сделать карьеру, перемещаясь между отделами, и в Maxima тоже так делается. Работа в розничной торговле идет в темпе, решения быстро принимаются и быстро реализуются. Ее называют университетом, потому что такой опыт трудно получить на небольших предприятиях. Три года работы в Maxima сопоставимы с университетским образованием, это мощный опыт.
Условия работы в Maxima очень хорошие – инновационная культура труда, иерархии немного. У нас очень открытая, ориентированная на людей и дружелюбная рабочая среда, где можно брать на себя ответственность и участвовать в различных рабочих процессах. Нет четкой субординации сверху донизу и большой системы, в которой человек отвечает только за одну крохотную частичку. В Maxima каждый сотрудник участвует в создании более широкой картины. У нас очень сильное руководство, у которого можно многому научиться. Более того, для сотрудников Maxima всегда открыты двери в других местах, и покидающие нас сотрудники высоко ценятся.