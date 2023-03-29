Eesti Energia привлекает значимой работой
Если спросить сотрудников, почему Eesti Energia на протяжении многих лет является одним из самых привлекательных работодателей Эстонии, то выясняется, что другие предприятия просто не предлагают столь значимой и высокоэффективной работы.
Задача IT-разработчика Eesti Energia Александра Гортуева и его команды – отвечать, в частности, за то, чтобы из счетчиков, находящихся у потребителей, данные замеров поступали в верную IT-систему, и реагировать, если где-то произошел сбой.
„Потому что если данные не попадут в систему, потребитель и не увидит, сколько он сейчас использует электроэнергии, и не сможет планировать свое потребление“, – пояснил Гортуев.
Когда два года назад Гортуев присоединился к Eesti Energia, он больше всего боялся, что попадет в медленную и сложную фирму, где в большом офисе сидит много людей, указывающих, что делать.
„Каково же было мое удивление, когда я увидел, как много свободы и независимости здесь дается сотруднику: рабочая среда больше похожа на стартап, чем в ином стартапе“, – улыбается Гортуев.
„В других местах я не видел таких самостоятельных команд, где каждый сам общается с бизнесом, берет на себя обязательства и сам устанавливает всю систему“, – описывает Гортуев. Такую свободу, как в Eesti Energia, по его словам, предоставляют далеко не все IT-компании.
Велико же было мое удивление, когда я увидел, как много свободы и самостоятельности здесь дается работнику.
„Мы можем работать дома, можем внутри команды договориться, что кто-то работает днем, кто-то ночью, кто-то удаленно, кто-то вблизи“, – говорит Гортуев.
Кроме того, он доволен тем, что возможности для развития в Eesti Energia бесконечны: „Если не хватает знаний, тебе сразу дают возможность подучиться, и эти возможности нам предлагают довольно часто“.
Также он считает важным, что компания предоставляет всем сотрудникам, проработавшим больше года, пять дней дополнительного отпуска.
Стипендия, открывшая двери
Одна из частей работы Адо Вийсута, старшего руководителя проектов Enefit Connect, – управление выстраиванием электроподключений, а другая часть – ликвидация электросистем старого напряжения, оставшихся с прежних времен.
Вийсут говорит, что его очень мотивирует то, когда он видит и чувствует – его работа действительно ощутима, а результат важен для людей.
„Здорово ходить по городу мимо объекта, появившегося в ходе проектной работы под моим руководством. Видишь, что возведено новое здание, и внутри горит свет“, – рассказывает Вийсут.
Еще пять лет назад Вийсут ничего не знал об электричестве. Первое образование он получил в Таллиннском университете по специальности „организация рекреации“, а до карьеры энергетика Вийсут работал воспитателем в детском доме.
В какой-то момент Вийсут почувствовал, что хочет в жизни чего-то нового. Поскольку наступил конец лета, он рассмотрел специальности профессиональных училищ, куда можно было бы поступить, и довольно спонтанно принял решение пойти учиться в Таллиннскую строительную школу на электрика по внутренним работам.
„Сфера очень понравилась, и после профессиональной школы я решил пойти учиться электроэнергетике в TalTech“, – описывает он.
Во время учебы в университете Вийсут выиграл стипендию Eesti Energia, в связи с чем должен был сделать выпускную работу на тему Eesti Energia, кроме того, он смог пройти практику и заключил двухлетний трудовой договор с Eesti Energia.
Одной из причин, по которой Вийсут принял решение в пользу Eesti Energia, он называет общие ценности.
„Гибкий график работы – это то, что я оценил на всех своих предыдущих рабочих местах“, – объясняет он.
Второй большой плюс – технические знания.
„Если бы я начал строить дом или планировать электроподключение, то теперь я мог бы отследить больше аспектов, о которых до этого не знал“, – говорит Вийсут.
Eesti Energia делает привлекательным работодателем и то, что предприятие заботится о благополучии работников.
По его мнению, Eesti Energia делает привлекательным работодателем также то, что предприятие заботится о благополучии работников. Возможностей заниматься спортом или, например, участвовать в лекциях по душевному здоровью, по оценке Вийсута, в Eesti Energia больше, чем времени на участие в них.
Вийсут высоко ценит как среду Stebby, возможность на льготных условиях участвовать в спортивных мероприятиях, так и страхование здоровья от предприятия.
Чувство команды, которого нет в других фирмах
Арлес Тааль, член правления Enefit Power, работает в Eesti Energia второй раз.
„Я руковожу командой, которая добывает новую энергию из камня, дерева и других материалов, будь то электричество, тепло, бензин или что-то еще“, – описывает Тааль свою сферу ответственности. Этой работой он занимается два года.
Он вернулся в Eesti Energia потому, что было невозможно отказаться от вызова изменить не только Eesti Energia, но и энергетический мир всего региона.
Тааль говорит, что когда вернулся в Eesti Energia, то начал работать в совсем другой сфере. Но несмотря на это прием был теплым, и он чувствовал, что прежние коллеги давно его ждали.
Я руковожу командой, которая из камня, дерева и других доступных материалов добывает новую энергию.
„Здесь работают люди, к которым я всегда могу обратиться, независимо от того, что они работают в совершенно другой сфере“, – ценит Тааль.
Он говорит, что работать в Eesti Energia хорошо, потому что это небольшое предприятие, создающее мощное чувство команды. Он сравнивает свою работу топ-менеджера с глобальными концернами, где более десятка тысяч сотрудников.
По словам Тааля, везде занимаются укреплением командного духа и повышением мотивации, но в пользу Eesti Energia работает скромный размер Эстонского государства.
„У нас много дополнительных связей, например, большинство энергетиков окончили один и тот же университет, или масса личных знакомств – такого никогда не встречаешь в крупных международных глобальных компаниях“, – объясняет он.
И Тааль, и Вийсут, и Гортуев сходятся во мнении, что на предприятии их держит совершенно разная, но одинаково важная работа, которая формирует энергопроизводство и потребление для всех людей.