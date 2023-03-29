Eesti Energia привлекает значимой работой

„Здорово ходить по городу мимо объекта, появившегося в ходе проектной работы под моим руководством. Видишь, что возведено новое здание, и внутри горит свет“, – рассказывает Вийсут.

Вийсут говорит, что его очень мотивирует то, когда он видит и чувствует – его работа действительно ощутима, а результат важен для людей.

Одна из частей работы Адо Вийсута, старшего руководителя проектов Enefit Connect, – управление выстраиванием электроподключений, а другая часть – ликвидация электросистем старого напряжения, оставшихся с прежних времен.

Также он считает важным, что компания предоставляет всем сотрудникам, проработавшим больше года, пять дней дополнительного отпуска.

Кроме того, он доволен тем, что возможности для развития в Eesti Energia бесконечны: „Если не хватает знаний, тебе сразу дают возможность подучиться, и эти возможности нам предлагают довольно часто“.

Велико же было мое удивление, когда я увидел, как много свободы и самостоятельности здесь дается работнику.

„В других местах я не видел таких самостоятельных команд, где каждый сам общается с бизнесом, берет на себя обязательства и сам устанавливает всю систему“, – описывает Гортуев. Такую свободу, как в Eesti Energia, по его словам, предоставляют далеко не все IT-компании.

„Каково же было мое удивление, когда я увидел, как много свободы и независимости здесь дается сотруднику: рабочая среда больше похожа на стартап, чем в ином стартапе“, – улыбается Гортуев.

Когда два года назад Гортуев присоединился к Eesti Energia, он больше всего боялся, что попадет в медленную и сложную фирму, где в большом офисе сидит много людей, указывающих, что делать.

„Потому что если данные не попадут в систему, потребитель и не увидит, сколько он сейчас использует электроэнергии, и не сможет планировать свое потребление“, – пояснил Гортуев.

Задача IT-разработчика Eesti Energia Александра Гортуева и его команды – отвечать, в частности, за то, чтобы из счетчиков, находящихся у потребителей, данные замеров поступали в верную IT-систему, и реагировать, если где-то произошел сбой.

Еще пять лет назад Вийсут ничего не знал об электричестве. Первое образование он получил в Таллиннском университете по специальности „организация рекреации“, а до карьеры энергетика Вийсут работал воспитателем в детском доме.

В какой-то момент Вийсут почувствовал, что хочет в жизни чего-то нового. Поскольку наступил конец лета, он рассмотрел специальности профессиональных училищ, куда можно было бы поступить, и довольно спонтанно принял решение пойти учиться в Таллиннскую строительную школу на электрика по внутренним работам.

„Сфера очень понравилась, и после профессиональной школы я решил пойти учиться электроэнергетике в TalTech“, – описывает он.

Во время учебы в университете Вийсут выиграл стипендию Eesti Energia, в связи с чем должен был сделать выпускную работу на тему Eesti Energia, кроме того, он смог пройти практику и заключил двухлетний трудовой договор с Eesti Energia.

Одной из причин, по которой Вийсут принял решение в пользу Eesti Energia, он называет общие ценности.

„Гибкий график работы – это то, что я оценил на всех своих предыдущих рабочих местах“, – объясняет он.

Второй большой плюс – технические знания.

„Если бы я начал строить дом или планировать электроподключение, то теперь я мог бы отследить больше аспектов, о которых до этого не знал“, – говорит Вийсут.

Eesti Energia делает привлекательным работодателем и то, что предприятие заботится о благополучии работников. Адо Вийсут

По его мнению, Eesti Energia делает привлекательным работодателем также то, что предприятие заботится о благополучии работников. Возможностей заниматься спортом или, например, участвовать в лекциях по душевному здоровью, по оценке Вийсута, в Eesti Energia больше, чем времени на участие в них.

Вийсут высоко ценит как среду Stebby, возможность на льготных условиях участвовать в спортивных мероприятиях, так и страхование здоровья от предприятия.

Чувство команды, которого нет в других фирмах

Арлес Тааль, член правления Enefit Power, работает в Eesti Energia второй раз.