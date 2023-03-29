Университет естественных наук поднялся в мировом рейтинге на рекордную для эстонских вузов высоту

Эстонский университет естественных наук поднялся в этом году в очень престижном международном рейтинге консультационной фирмы Quacquarelli Symonds (QS), составленном для вузов, предлагающих образование в сфере сельского хозяйства и лесного хозяйства, на 37-е место. Такое высокое место ранее ни один эстонский университет в мировых рейтингах не занимал.

Ректор университета Юлле Яакма, комментируя данный результат, сказал, что сельское и лесное хозяйство как науки находятся на передовой линии в вопросах адаптации к климатическим изменениям и обеспечения продовольственной безопасности.

„37-е место в этой области показывает очень хорошую академическую репутацию нашего университета, высокий имидж в глазах работодателей и качество научной работы“, - сказал Яакма.

Возглавляет рейтинг вузов, предлагающих образование в области сельского и лесного хозяйства, голландский Вагенингенский университет. На третьем месте - добрый партнер эстонского университета - Шведский сельхозуниверситет из Уппсалы.

В прошлом году Эстонский университет естественных наук в этом же рейтинге занимал 65-е место в мире.

В этом году Quacquarelli Symonds при составлении рейтинга оценил 1500 университетов, рейтинг был обнародован 22 марта 2023 года.