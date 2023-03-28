Денис Ларченко покидает должность зампреда горсобрания в том числе и из-за разговоров о том, что в коалицию войдет Стальнухин

„Сейчас, когда сменился председатель городского собрания, во-первых, и моя нагрузка уменьшилась, т.к. Владимир Жаворонков был менее мобилен, и в связи с этим я выполнял определенные обязанности. Теперь же председатель может взять это в свои руки. Но самое важное - коалиция еще не создана, и в таких условиях было бы этически неправильным оставаться в руководстве горсобранием. Я не просто независимый депутат, я член партии, и все мои действия так или иначе отражаются на имидже партии, которую я представляю. Поскольку начались разговоры о том, что в коалиции может оказаться Михаил Стальнухин, правильнее мне сейчас уйти“, - сказал Ларченко.

Он заявил, что оставаться на своем посту и делать вид, что коалиция все еще существует, невозможно, потому что ее по сути нет. Как нет и предметных переговоров о том, как работать дальше, как нет и конкретных имен тех, кто войдет в коалицию. „Переговоры идут, надеюсь в скором времени они перейдут в раздел содержательных. А занимать пост зампреда горсобрания только ради того, чтобы его занимать - это не для меня“.

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