Президент Ильвес едва избежал тяжелой аварии: встречный грузовик задел его машину и снес боковое зеркало

26 марта в 16.20 в Центр тревоги сообщили о ДТП на 13-м километре шоссе Тыйтоя - Хяэдемеэсте с участием легкового автомобиля Subaru и грузового автомобиля MAN, который перевозил крупногабаритный груз.

Как сообщил Delfi начальник Пярнуского отделения полиции Юллар Кютт, грузовик двигался вместе с автомобилем сопровождения в направлении Хяэдемеэсте, а Subaru - из Хяэдемеэсте в сторону Тыйтоя, когда знак, обозначающий крупногабаритный груз, задел боковое зеркало Subaru со стороны водителя.

В инциденте никто не пострадал, оба водителя были трезвыми, оба имеют водительские права. За рулем грузового автомобиля был 32-летний мужчина, а за рулем Subaru - 69-летний мужчина. По данным газеты Õhtuleht, легковым автомобилем управлял президент Тоомас Хендрик Ильвес.

В результате ДТП был причинен только материальный ущерб. „Водители достигли между собой договоренности, полиция помогла им на месте с оформлением документов по дорожной страховке“, - уточнил Кютт.

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