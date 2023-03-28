Владимир Васильев об игре сборной Эстонии с Австрией: мы всем показали, что с нами очень сложно играть и можно потерять очки

Как вам игра?

Игра выдалась очень интересной, и то, что Эстония повела в счете - удивило. Я думал, что против такого сильного соперника Эстонии будет очень сложно реализовать свои моменты, что нашу команду вообще не будет видно на поле. Моментов у Эстонии было немного, но игроки воспользовались стандартом и вышли вперед. У Австрии были свои шансы, и реализуй они пенальти, возможно, все было бы иначе. В итоге Эстония повела в счете, и с каждой минутой было заметно, как игроки все больше и больше заряжались уверенностью. Я думаю, футболисты сборной Эстонии показали очень хороший европейский уровень в интенсивности прессинга и в качестве обороны.

При этом наши футболисты очень достойно применяли в высокий прессинг, хотя обычно мы больше контролируем центральную часть поля.

Игроки удивили своей дерзостью: не боялись идти вперед и встречать соперника. В целом, игра сборной очень сильно прогрессирует, видна квалифицированная работа тренера. Все игроки понимают модель его игры, и стратегия, которая выбрана на определенный матч, работает. Последние результаты - яркое тому подтверждение.

Сборная Эстонии уже не мальчик для битья?

Как мне кажется, сборная Эстонии по интенсивности прессинга выходит на новый уровень, это то, чего не хватает в чемпионате Эстонии. То, как сборная задает темп, поможет и командам нашего чемпионата играть так же. Да, наши футболисты не выглядели уверенно в игре с мячом, но надо понимать - у сборной Австрии класс игроков намного выше. То, что Эстония показала вчера на поле - это успех и большой шаг вперед. Мы дали всем понять, что с нами очень сложно играть и с нами можно потерять очки.

Обидно, что не удалось удержать ничью?

Футболисты превзошли ожидания всех, кто смотрел футбол. Я считаю, что австрийцы заслуженно выиграли, хотя да, неприятно, что мы пропустили на последних минутах. Ничья бы приравнивалась к победе, но игра Эстонии была очень достойной. Главное - не останавливаться и прогрессировать дальше.

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