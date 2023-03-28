„Спортсмены дошли до того, что ели зубную пасту от голода“. Как гимнасты 35 лет страдали от издевательств(3)
Когда стало известно, что врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар годами насиловал спортсменов, это вскрыло подобные проблемы в этом виде спорта в других странах. Гимнасты и гимнастки решились на откровения, чтобы избавить новое поколение атлетов от подобного ужаса.
В Греции дело о систематическом применении физического и психологического насилия, а также сексуальных домогательствах открыли в 2021 году. Тогда группа из 22 гимнастов направила письмо президенту страны и премьер-министру с жалобой на то, что делали с ними специалисты. Все правонарушения происходили с 1985 года, пишет Sport24.
„В открытом письме большого количества гимнастов впервые прозвучал крик протеста против психологического и физического насилия, а также оскорбления сексуального достоинства, которым большинство из них подверглось еще в дошкольном возрасте.
Все мои клиенты заявляют, что их цель — осудить все формы насилия в спорте, признать ошибки и реформировать спорт посредством серьезной и надежной системы отбора, контроля и оценки тренеров, руководителей и спортивного сообщества, чтобы больше ни один ребенок не подвергся насилию во время занятий спортом“, — сказал адвокат Александрос Адамидис Efsyn.
Спортсмены рассказали о том, что тренеры бросали в них различные предметы во время выполнения упражнений, щипали, били по лицу и телу, толкали и пинали. Девочек часто хватали за волосы и таскали за них. Некоторые специалисты заставляли гимнастов бить своих коллег, чтобы не делать этого самим.
„Многие из нас дошли до того, что выполняли упражнения даже со сломанными ногами и руками, что привело к еще большим травмам и очень серьезным проблемам“, — говорилось в письме.
Тренеры серьезно контролировали вес спортсменов. Особенно сильно страдали девушки, потому что им приходилось вызывать себе рвоту, принимать мочегонные препараты и долго сидеть в сауне, если у них был лишний вес. Они не хотели подвергаться исключению из команды или денежному штрафу, поэтому шли на такое.
— Спортсмены дошли до того, что ели зубную пасту, потому что не выдерживали голода, а также искали еду в мусорных баках гостиниц, где останавливались, и на стадионах, где они соревновались.
Удаленность от дома позволяла тренерам домогаться спортсменов, запугивая перед этим. Во время шпагата, например, они касались руками гениталий, тянули девочек за вульву, объясняя это улучшением гибкости, а также утверждали, что только так можно показать им правильность выполнения упражнения. Дошло до того, что детям приходилось прятаться и запираться, чтобы специалисты не добрались до них.
После этих подробностей практически сразу началось предварительное расследование. Никто не готов был закрыть глаза на подобное. Адвокат спортсменов сообщил, что жалобы касаются более 35 тренеров, половина из которых до сих пор в деле. Свои показания оказались готовы дать не 22 спортсмена, а гораздо больше. Некоторые, кстати, не побоялись открыть свои имена общественности.
Призер чемпионата Европы Стефани Бисмпику: „Наказания были, например, за вес. Ради нескольких лишних граммов ребенок бегал всю тренировку вне спортзала по морозу. Кого-то, кто мог быть травмирован, заставляли тренироваться или соревноваться. Я видела спортсменов, которых дергали за волосы. Было много страха, поэтому дети не могли поговорить с родителями. Я тоже боялась и не хотела снова идти в спортзал“.
Экс-гимнастка сборной Греции Мария Попакова: „Все тренеры видели это [издевательства]. Никто не сказал ему ни слова, никто не остановил. Подобное было со многими девушками в сборной, а я думал, что только со мной“.
Виновные все еще не наказаны. Зимой Адамидис заявил, что спортсменам необходимо получить ответы на многие вопросы, а также наказать виновных, потому что спортсмены могут так же страдать, как и его клиенты когда-то, от рук действующих тренеров.