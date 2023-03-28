„Спортсмены дошли до того, что ели зубную пасту от голода“. Как гимнасты 35 лет страдали от издевательств

В Греции дело о систематическом применении физического и психологического насилия, а также сексуальных домогательствах открыли в 2021 году. Тогда группа из 22 гимнастов направила письмо президенту страны и премьер-министру с жалобой на то, что делали с ними специалисты. Все правонарушения происходили с 1985 года, пишет Sport24.

„В открытом письме большого количества гимнастов впервые прозвучал крик протеста против психологического и физического насилия, а также оскорбления сексуального достоинства, которым большинство из них подверглось еще в дошкольном возрасте.

Все мои клиенты заявляют, что их цель — осудить все формы насилия в спорте, признать ошибки и реформировать спорт посредством серьезной и надежной системы отбора, контроля и оценки тренеров, руководителей и спортивного сообщества, чтобы больше ни один ребенок не подвергся насилию во время занятий спортом“, — сказал адвокат Александрос Адамидис Efsyn.

Спортсмены рассказали о том, что тренеры бросали в них различные предметы во время выполнения упражнений, щипали, били по лицу и телу, толкали и пинали. Девочек часто хватали за волосы и таскали за них. Некоторые специалисты заставляли гимнастов бить своих коллег, чтобы не делать этого самим.

„Многие из нас дошли до того, что выполняли упражнения даже со сломанными ногами и руками, что привело к еще большим травмам и очень серьезным проблемам“, — говорилось в письме.

Тренеры серьезно контролировали вес спортсменов. Особенно сильно страдали девушки, потому что им приходилось вызывать себе рвоту, принимать мочегонные препараты и долго сидеть в сауне, если у них был лишний вес. Они не хотели подвергаться исключению из команды или денежному штрафу, поэтому шли на такое.

— Спортсмены дошли до того, что ели зубную пасту, потому что не выдерживали голода, а также искали еду в мусорных баках гостиниц, где останавливались, и на стадионах, где они соревновались.