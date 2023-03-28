Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой не возвращать россиян на соревнования
Более 300 фехтовальщиков подали совместное обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой пересмотреть решение о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Ни один эстонский фехтовальщик под этим обращением не подписался, сообщает „ERR“.
Письмо подписали 318 фехтовальщиков (286 из них действующие), сообщает Championat.com.
„С полным пренебрежением к голосам спортсменов вы позволили России и Республике Беларусь вернуться к соревнованиям FIE. Это очевидное нарушение позиции МОК. И это в очередной раз показывает, что интересы России важнее голосов и прав спортсменов, особенно с Украины“, - приводит текст письма Reuters.
FIE допустила россиян и белорусов на этапы Кубка мира с апреля, когда начинается квалификация на Олимпийские игры - 2024. В международной федерации не стали дожидаться окончательного решения МОК об условиях возвращения спортсменов, которое должен принять во вторник, 28 марта, исполком МОК.
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