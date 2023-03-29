За рубежом
29.03.2023, 18:43

Эксклюзивное интервью с передовой: Угледар держится на плечах Титанов

 
Дмитрий Мороз
Специально для Delfi.ee
Боец ВСУ «Титан» на позициях в районе Горловки. 2017 год.
Боец ВСУ «Титан» на позициях в районе Горловки. 2017 год.
ФОТО: Фото Дмитрия Мороза | Delfi Meedia

В этом тексте разговор с простым украинским солдатом с позывным „Титан“. На таких, как он, не побоюсь этого слова, мужиках, длинной тонкой красной линией окопов держится весь фронт в Украине. Возможность выпить свой латте где-нибудь в Старом городе Львова или Ужгорода сохраняется именно благодаря таким, как он, кто своими телами сдерживают мясорубку войны локально, на Востоке Украины. Окоп Титана – под Угледаром, хотя мой визави не совсем прост. Он служит в армии с 2016 года. На позициях под Горловкой я собственно и повстречал его впервые в 2017-м. Но тогда это был совсем другой человек даже во взгляде. Спустя год полномасштабной войны многое изменилось в украинцах в целом, как и в каждом отдельном человеке в частности.

С Титаном мы поговорили об этих трансормациях. А также о том, почему россияне не смогли прорваться под Угледаром, про потери украинской и российской армии под Херсоном, почему солдаты не могут спать в тишине и почему они затаили обиду на мужчин на гражданке…

Бои под Угледаром

– Титан, ты служишь в районе Угледара. Расскажи, почему такие потери у россиян на том направлении, что там произошло?

– По информации, которую мы знаем, россияне своих просто отправляют на убой, как мясо. Ну, естественно, у нас также есть потери, но у нас намного меньше, в десятки раз. Они просто оставляют своих бойцов на позициях. Наши вычисляют их с дронов и накрывают артиллерией. Недавно мы зачищали дачи возле Угледара. Помучались немножко, понесли потери, но мы там их зачистили полностью. Забрали оттуда еще и одного нашего пленного. В этой зачистке пришлось сравнивать с землей все дома, что там были, чтобы россиян оттуда выбить.

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