Эксклюзивное интервью с передовой: Угледар держится на плечах Титанов

В этом тексте разговор с простым украинским солдатом с позывным „Титан“. На таких, как он, не побоюсь этого слова, мужиках, длинной тонкой красной линией окопов держится весь фронт в Украине. Возможность выпить свой латте где-нибудь в Старом городе Львова или Ужгорода сохраняется именно благодаря таким, как он, кто своими телами сдерживают мясорубку войны локально, на Востоке Украины. Окоп Титана – под Угледаром, хотя мой визави не совсем прост. Он служит в армии с 2016 года. На позициях под Горловкой я собственно и повстречал его впервые в 2017-м. Но тогда это был совсем другой человек даже во взгляде. Спустя год полномасштабной войны многое изменилось в украинцах в целом, как и в каждом отдельном человеке в частности.