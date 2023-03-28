Врачи остановили распространение некроза у Романа Костомарова, который заново учится есть и сидеть

В состоянии олимпийского чемпиона Турина Романа Костомарова наблюдается положительная динамика, врачам удалось остановить распространение некроза. Об этом сообщают „Спорт-Экспресс“ и Telegram-канал „112“.

Отмечается, что после закрытия трахеостомы дальнейших операций может не потребоваться. Источники говорят, что Костомарову продолжают ставить капельницы и делать уколы, лекарственная терапия сейчас направлена на внутренние органы, так как их нужно восстановить. Особое внимание медики уделяют печени спортсмена, которой после ударной дозы сильнодействующих препаратов требуется восстановление.



Кроме того, Костомаров восстанавливает повседневные функции организма — пьет специальное питание, учится жевать и глотать, но сидит пока только с посторонней помощью.

После госпитализации 10 января с тотальным поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции фигурист провел две недели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, используется при острой тяжелой дыхательной недостаточности). По данным СМИ, он перенес операции по ампутации на кистях и стопах, а также два инсульта.



Последняя такая операция была на прошлой неделе: „Матч ТВ“ сообщил, что 46-летнему фигуристу ампутировали пальцы на левой руке. Источники „РБК Спорт“ в окружении Костомарова утверждали, что ему проведена ампутация двух пальцев, причем операция была запланирована некоторое время назад.

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