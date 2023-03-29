ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ | Почему Россия приняла на вооружение танки 70-летней давности? Что происходит, когда они встречают танки „Леопард“?

Россия сняла с консервации устаревшие советские танки Т-54 и Т-55, которые были разработаны еще до окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.

Был замечен эшелон с танками, направляющийся с Дальнего Востока в западную часть России. Как стало известно CIT, поезд отправился из Арсеньева Приморского края, где расположена 1295-я база резерва и хранения танков. Видео поезда с танками Т-54 и Т-55 также заметили в соцсетях журналисты „Радио Свобода“. Предполагается, что кадры были сняты в европейской части России.