29.03.2023, 08:00
ОТВЕЧАЕТ ЭКСПЕРТ | Почему Россия приняла на вооружение танки 70-летней давности? Что происходит, когда они встречают танки „Леопард“?(10)
„Потери российской стороны в Украине настолько велики, что в некоторых российских воинских частях к настоящему моменту осталось всего лишь 50-60% бронетехники“.
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Что Россия собирается делать с танками, созданными еще во время Второй мировой войны? Сколько у них надежды в борьбе с танками „Челленджер 2“ или „Леопард 2“? Forte расспросил об этом военного эксперта.
Россия сняла с консервации устаревшие советские танки Т-54 и Т-55, которые были разработаны еще до окончания Второй мировой войны. Об этом сообщила исследовательская группа Conflict Intelligence Team.