МНЕНИЕ | Патрушеву нельзя даже доверить сварить яйцо
Одно из чувств, которое меня охватывает, когда я слышу Путина, Патрушева, Лаврова и иже с ними – чувство стыда. Зря совершенно, но охватывает же, пишет экономист Константин Сонин на своей странице в социальной сети.
Правильное чувство, когда видишь Путина на телеэкране – понимать, что перед тобой преступник, начавший войну против соседней страны, по приказу которых разбомблены десятки городов и убиты тысячи мирных людей, десятки тысяч солдат, сотни тысяч человек сбежали из России, разгромлены, за год, российские образование, наука и культура. Понимать, что он у**** (ударил) мою страну об стену, и ненавидеть за это.
А мне стыдно – ну как же такой м**** (негодяй) смог стать президентом России? Он путает слова, цифры, факты, понятия, он несёт пургу по любому вопросу, по которому высказывается, он шутит такие шутки, которые в пивной не услышишь, у него какая-то блатная, что ли, манера и мимика – за тысячу лет у России не было лидера, который выглядел бы настолько неприлично...
Когда я читаю интервью Патрушева, правильное чувство – это тот человек, на основе информации от которого начата разрушительная для России война, под руководством которого честных людей сажают в тюрьму или выгоняют из страны. Но мне стыдно – да что же это за дебил, а? Как можно работать в сфере безопасности и вообще ничего не знать. Не знать, ни как устроена твоя страна, ни как устроены чужие. Как можно жить в каком-то выдуманном мире. Да последний „военкорр“, бредящий о „мобилизационной экономике“, лучше информирован, чем руководство, якобы, безопасности. Распечатки интернета читает, и то по слогам. Я бы не доверил ему яйцо сварить, а он возглавляет госбезопасность.
Когда Лавров на международной конференции произносит „это не мы напали на Украину, это на нас напали“ и зал взрывается хохотом, надо бы вспоминать про Риббентропа – он, надо сказать, тоже был изрядным посмещищем. Даже в трагической атмосфере Нюрнберга отличился дебилизмом своих реплик. (Прокурор: „А чем можно ещё угрожать главе государства, если вы уже угрожали вторжением и тем, что ваша авиация будет бомбить их столицу?“ Риббентроп: „Ну, например, войной.“) Но Россия-то – не государство с историей в полвека. У нас-то откуда такой позор взялся?
Вот и сейчас – на меня заведено уголовное дело якобы за „фейки“ о российской армии. Понятно, за посты о Буче, где российские солдаты и офицеры расстреливали, как показано в детальнейшем расследовании NYT и многих мировых медиа, безоружных пленных и убивали мирных жителей. За посты про Мариуполь, где российские лётчики разбомбили здание Драматического театра, в котором укрылись от бомбёжек сотни мирных украинцев. Надо бы переживать.
А мне стыдно за Бастрыкина. Он, вместе с Путиным и прочей нечистью, думает, что если что-то объявить „фейками“, то этого не было. Что если не произносить слово „война“, то Путин, Шойгу, Герасимов – не военные преступники, подобные Гитлеру, Кейтелю и Йодлю. Что если не писать, про то, что офицеры и солдаты 64-й отдельной мотострелковой бригады, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и других подразделений ВС РФ убивали в Буче безоружных мужчин, женщин и детей, то этого всего не было. Эти женщины и дети как будто живы. Что если запретить выкладывать фотографии пыточных камер ФСБ, то как будто этих пыточных камер не было. Что если запретить писать по-русски про разбомбленные украинские жилые кварталы, то эти кварталы стоят целыми. Дикарь из древней Полинезии так верил, ребёнок трёхлетний. Что если он не сказал слово, то этого и не было. Нужно бы возмущаться, что вместо расследования преступлений руководитель Следственного комитета их покрывает, а мне стыдно – этот дикарь думает, что если закрыть глазки ладошками, то он, чур, ничего не натворил.
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