Мнение
28.03.2023, 14:00

МНЕНИЕ | Патрушеву нельзя даже доверить сварить яйцо

 
Константин Сонин
экономист, профессор Чикагского университета
Скриншот из видео выступления Владимира Путина 30 сентября 2022 года
Скриншот из видео выступления Владимира Путина 30 сентября 2022 года
ФОТО: kremlin.ru

Одно из чувств, которое меня охватывает, когда я слышу Путина, Патрушева, Лаврова и иже с ними – чувство стыда. Зря совершенно, но охватывает же, пишет экономист Константин Сонин на своей странице в социальной сети.

Правильное чувство, когда видишь Путина на телеэкране – понимать, что перед тобой преступник, начавший войну против соседней страны, по приказу которых разбомблены десятки городов и убиты тысячи мирных людей, десятки тысяч солдат, сотни тысяч человек сбежали из России, разгромлены, за год, российские образование, наука и культура. Понимать, что он у**** (ударил) мою страну об стену, и ненавидеть за это.

А мне стыдно – ну как же такой м**** (негодяй) смог стать президентом России? Он путает слова, цифры, факты, понятия, он несёт пургу по любому вопросу, по которому высказывается, он шутит такие шутки, которые в пивной не услышишь, у него какая-то блатная, что ли, манера и мимика – за тысячу лет у России не было лидера, который выглядел бы настолько неприлично...

Когда я читаю интервью Патрушева, правильное чувство – это тот человек, на основе информации от которого начата разрушительная для России война, под руководством которого честных людей сажают в тюрьму или выгоняют из страны. Но мне стыдно – да что же это за дебил, а? Как можно работать в сфере безопасности и вообще ничего не знать. Не знать, ни как устроена твоя страна, ни как устроены чужие. Как можно жить в каком-то выдуманном мире. Да последний „военкорр“, бредящий о „мобилизационной экономике“, лучше информирован, чем руководство, якобы, безопасности. Распечатки интернета читает, и то по слогам. Я бы не доверил ему яйцо сварить, а он возглавляет госбезопасность.

Когда Лавров на международной конференции произносит „это не мы напали на Украину, это на нас напали“ и зал взрывается хохотом, надо бы вспоминать про Риббентропа – он, надо сказать, тоже был изрядным посмещищем. Даже в трагической атмосфере Нюрнберга отличился дебилизмом своих реплик. (Прокурор: „А чем можно ещё угрожать главе государства, если вы уже угрожали вторжением и тем, что ваша авиация будет бомбить их столицу?“ Риббентроп: „Ну, например, войной.“) Но Россия-то – не государство с историей в полвека. У нас-то откуда такой позор взялся?

Вот и сейчас – на меня заведено уголовное дело якобы за „фейки“ о российской армии. Понятно, за посты о Буче, где российские солдаты и офицеры расстреливали, как показано в детальнейшем расследовании NYT и многих мировых медиа, безоружных пленных и убивали мирных жителей. За посты про Мариуполь, где российские лётчики разбомбили здание Драматического театра, в котором укрылись от бомбёжек сотни мирных украинцев. Надо бы переживать.

А мне стыдно за Бастрыкина. Он, вместе с Путиным и прочей нечистью, думает, что если что-то объявить „фейками“, то этого не было. Что если не произносить слово „война“, то Путин, Шойгу, Герасимов – не военные преступники, подобные Гитлеру, Кейтелю и Йодлю. Что если не писать, про то, что офицеры и солдаты 64-й отдельной мотострелковой бригады, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и других подразделений ВС РФ убивали в Буче безоружных мужчин, женщин и детей, то этого всего не было. Эти женщины и дети как будто живы. Что если запретить выкладывать фотографии пыточных камер ФСБ, то как будто этих пыточных камер не было. Что если запретить писать по-русски про разбомбленные украинские жилые кварталы, то эти кварталы стоят целыми. Дикарь из древней Полинезии так верил, ребёнок трёхлетний. Что если он не сказал слово, то этого и не было. Нужно бы возмущаться, что вместо расследования преступлений руководитель Следственного комитета их покрывает, а мне стыдно – этот дикарь думает, что если закрыть глазки ладошками, то он, чур, ничего не натворил.

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