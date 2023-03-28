МНЕНИЕ | Патрушеву нельзя даже доверить сварить яйцо

Правильное чувство, когда видишь Путина на телеэкране – понимать, что перед тобой преступник, начавший войну против соседней страны, по приказу которых разбомблены десятки городов и убиты тысячи мирных людей, десятки тысяч солдат, сотни тысяч человек сбежали из России, разгромлены, за год, российские образование, наука и культура. Понимать, что он у**** (ударил) мою страну об стену, и ненавидеть за это.

А мне стыдно – ну как же такой м**** (негодяй) смог стать президентом России? Он путает слова, цифры, факты, понятия, он несёт пургу по любому вопросу, по которому высказывается, он шутит такие шутки, которые в пивной не услышишь, у него какая-то блатная, что ли, манера и мимика – за тысячу лет у России не было лидера, который выглядел бы настолько неприлично...

Когда я читаю интервью Патрушева, правильное чувство – это тот человек, на основе информации от которого начата разрушительная для России война, под руководством которого честных людей сажают в тюрьму или выгоняют из страны. Но мне стыдно – да что же это за дебил, а? Как можно работать в сфере безопасности и вообще ничего не знать. Не знать, ни как устроена твоя страна, ни как устроены чужие. Как можно жить в каком-то выдуманном мире. Да последний „военкорр“, бредящий о „мобилизационной экономике“, лучше информирован, чем руководство, якобы, безопасности. Распечатки интернета читает, и то по слогам. Я бы не доверил ему яйцо сварить, а он возглавляет госбезопасность.

Когда Лавров на международной конференции произносит „это не мы напали на Украину, это на нас напали“ и зал взрывается хохотом, надо бы вспоминать про Риббентропа – он, надо сказать, тоже был изрядным посмещищем. Даже в трагической атмосфере Нюрнберга отличился дебилизмом своих реплик. (Прокурор: „А чем можно ещё угрожать главе государства, если вы уже угрожали вторжением и тем, что ваша авиация будет бомбить их столицу?“ Риббентроп: „Ну, например, войной.“) Но Россия-то – не государство с историей в полвека. У нас-то откуда такой позор взялся?