Politico: Эстония использует фонд помощи Украине для обновления своих запасов оружия

В ответ на развязанную в Украине войну союзники поспешили оказать Киеву военную помощь. И впервые в истории странам ЕС эта помощь была частично возмещена за счет денег из совместного фонда под названием European Peace Facility (EPF), в который страны-члены делают взносы в зависимости от размера их экономики.