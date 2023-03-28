28.03.2023, 11:15
Лошадь провалилась в канализационный колодец и выбралась лишь с помощью спасателей
ФОТО: Image by wal_172619 from Pixabay
Благодаря помощи спасателей упавшая в колодец лошадь отделалась легким испугом.
Вчера в 15:01 спасатели получили вызов в деревню Кабли в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа, где лошадь провалилась в канализационный колодец. Спасатели вытащили животное из колодца, и оно отправилось домой.
Спасатели отметили опасный колодец спасательной лентой и сообщили о нем владельцу земли. Спасательная операция закончилась в 15:44.
Недавно спасатели пришли на помощь попавшему в беду лосю. Смотрите фото и видео ЗДЕСЬ.
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