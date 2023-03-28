Ученый: сегодняшний эксперимент в Нымме необходим из соображений безопасности

По словам Кури, вода является крайне важным ресурсом, и поэтому вполне естественно, что у жителей района возникли вопросы и сомнения относительно безопасности и необходимости запланированных антикризисных учений: „Чтобы получить ответы на вопросы, мы обратились к планирующим испытания организациям, а ученые Кай Кюннис-Берес и Иллар Эбрус обратили внимание на возможные проблемные места. Чтобы получить более полное представление о плане, мы привлекли к обсуждению Вахура Вярги из Таллиннского технического университета и Тоомаса Капи из AS Tartu Veevärk. В ходе дискуссии участники пришли к единому мнению, что испытания безопасны и необходимы“.

Старейшина Нымме Кармо Кури сказал, что для районной управы Нымме важно, чтобы жителям были гарантированы все жизненно важные услуги: „В Таллиннской кризисной комиссии непрерывность функционирования технических сетей обсуждалась еще до того, как 24 февраля 2022 года в Украине началась полноценная война. После этого наши мероприятия стали более прикладными, и мы перешли к конкретным действиям“.

„В качестве поставщика жизненно важных услуг компания AS Tallinna Vesi в соответствии с Законом о чрезвычайном положении должна иметь план действий на случай, если что-то случится с питьевой водой, получаемой из грунтовых или поверхностных вод. На этот случай мы разрабатываем различные кризисные планы и проводим испытания. В ходе сегодняшних испытаний в Нымме проигрываются различные сценарии частичного или полного отключения электричества. К кризисной ситуации можно подготовиться только в ходе практических тренировок“, - пояснил руководитель по производству AS Tallinna Vesi Ивар Руубель .

Район Нымме, водоснабжение которого в основном осуществляется за счет грунтовых вод, с 9:00 28 марта будет на 12 часов переведен на поверхностные воды озера Юлемисте, которые повседневно используются в качестве питьевой воды остальной частью Таллинна и большей частью жителей Харьюмаа. Цель эксперимента – определить возможности обеспечения жителей Нымме водой в случае, если в районе произойдет масштабное отключение электроэнергии и скважинные насосы не смогут снабжать водой людей и предприятия.

„Мы встретились с Tallinna Vesi, Департаментом здоровья, жителями Нымме, руководителями района и другими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить риски и меры их предотвращения. Я уверена – это важный шаг к эффективному сотрудничеству с учеными в будущем, что несомненно внесет вклад в обеспечение безопасности питьевой воды в столице. Водопроводная вода в Таллинне и по всей Эстонии качественна и полезна для здоровья – всегда лучше пить водопроводную воду, а не бутилированную“, - добавила Кюннис-Берес.

На встрече, состоявшейся 27 марта на водоочистной станции Юлемисте, доктор микробиологии Кай Кюннис-Берес отметила: „Микробиологический риск существует, но, поскольку во время и после испытаний будут приняты превентивные меры, я считаю, что эксперимент необходим по соображениям безопасности“. Она сочла достаточными следующие профилактические меры: участок, где проводятся испытания, будет отделен заслонками от остальной водопроводной сети Нымме, а после испытаний водопроводная сеть будет тщательно промыта грунтовыми водами с последующим проведением контроля качества воды и микробиологического контроля.

Со своей стороны Tallinna Vesi делает все, чтобы свести к минимуму возможные микробиологические риски, и проводит дополнительные мероприятия по мониторингу воды. Предприятие будет следить за качеством питьевой воды в Нымме и после испытаний, чтобы иметь возможность немедленно выявлять возможные изменения.

Низкая температура озера Юлемисте и очищенной питьевой воды в это время года не способствует распространению и росту бактерий. „Для роста бактерии нуждаются в достаточном времени и благоприятных условиях, а нынешний 12-часовой эксперимент не создает необходимых для этого условий“, - добавил Руубель.

Испытания на случай возникновения чрезвычайных ситуаций согласованы с Департаментом здоровья, Муниципальной полицией, Таллиннским департаментом коммунального хозяйства, Спасательным департаментом и районной управой Нымме. Учитывались мнения ученых. Стороны пришли к выводу, что испытания необходимы для обеспечения снабжения Нымме питьевой водой в чрезвычайной ситуации. Все учреждения также согласны с тем, что важность проведения испытаний перевешивает известные микробиологические риски, поскольку учения проводятся в крайне неблагоприятных для бактерий условиях.

Руубель рассказал, что вода из Юлемисте проходит тщательную очистку, которая занимает около 17 часов. На станции Юлемисте вода дезинфицируется дважды. На первом этапе выполняется озонирование, а на втором хлорирование. Бактерии уничтожаются в два этапа, что обеспечивает микробиологическую чистоту питьевой воды. Воду с очистной станции Юлемисте ежедневно потребляют 90% жителей Таллинна и близлежащих волостей. Компания Tallinna Vesi ежегодно берет около 3100 проб воды, причем в прошлом году 99,8% таких проб соответствовали всем установленным законом требованиям к качеству.

Tallinna Vesi подтверждает, что очищенная на станции вода, которая попадет в резервуары с чистой водой и оттуда в краны жителей Нымме, соответствует требованиям, установленным в постановлении министра социальных дел № 61 от 24 сентября 2019 года „Требования к качеству и контролю, а также методы анализа питьевой воды и требования к информированию потребителей“.

Эстония обладает 25 годами опыта в области обеспечения качества смешанных поверхностных и грунтовых вод, и ни один из проведенных аккредитованными лабораториями и Департаментом здоровья анализов качества воды не выявил опасности для здоровья человека. „В Таллинне есть несколько районов, где смешиваются поверхностные и грунтовые воды. Например, в регионе Пирита на протяжении десятилетий питьевую воду получают как из грунтовых, так и из поверхностных вод. Это естественный процесс обеспечения водоснабжения, и никаких отклонений в качестве воды выявлено не было. В Пирита пробы воды берут дважды в месяц, и AS Tallinna Vesi подтверждает, что качество воды здесь всегда на высоком уровне“, - добавил Руубель.

Подача воды во время испытаний прерываться не будет. Однако изменение направления движения воды и небольшие колебания напора могут временно повлиять на мутность питьевой воды. Это временное явление, и оно не представляет опасности для здоровья.

По окончании эксперимента водоснабжение в Нымме будет возвращено к подаче питьевой воде из скважинных насосов. Компания Tallinna Vesi ежедневно контролирует качество воды и при необходимости оперативно реагирует. Испытания продлятся в общей сложности 12 часов, и все это время будет осуществляться непрерывный контроль качества. Если в ходе испытаний или течение 24 часа после испытаний подача воды прервется, пожалуйста, незамедлительно сообщите об этом, позвонив по аварийной линии 626 2400.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них можно найти на сайте: Часто задаваемые вопросы – Tallinna Vesi .

Испытания проходят в ограниченной зоне, обозначенной на карте.

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