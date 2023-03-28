Ковид никуда не делся, а эпидемиологи уже ожидают новой пандемии. Ее источником могут стать птицефабрики

Европейское и американское агентства по контролю за инфекционными заболеваниями недавно выпустили свежие отчеты об этих событиях, а известный иммунолог Флориан Краммер на страницах Nature призвал внимательно следить за развитием эволюции вируса: за последний век как минимум трижды большие пандемии гриппа были вызваны именно адаптацией птичьего вируса к человеку. „Медуза“ подробно изучила, как обстоят дела с птичьим гриппом на сегодня и стоит ли опасаться новой эпидемии.

Мировая популяция птиц действительно переживает беспрецедентную эпизоотию гриппа H5N1: с 2021 года уже миллионы диких и домашних птиц по всему миру погибли — либо от самого вируса, либо в результате превентивного уничтожения на птицефабриках. Поражает география распространения вируса: помимо Азиатского региона, где он гуляет практически постоянно, птичий грипп циркулирует и в популяции морских птиц в Европе, а также стал причиной гибели множества редких птиц в обеих Америках.

Но еще сильнее эпидемиологов заботят масштабные вспышки вируса среди млекопитающих. Крупнейшие из них в последнее время зафиксированы в Европе и Латинской Америке: в октябре 2022 года эпидемия вспыхнула на норковой ферме в Испании, а зимой 2023-го в Перу от птичьего гриппа погибли 634 морских льва. Кроме того, отмечены заражения среди выдр в Англии, лисиц в Канаде и других диких млекопитающих в разных регионах.

Главный вывод, который делают эпидемиологи, — млекопитающие стали существенно чаще болеть птичьим гриппом. До сих пор нескольких вспышек за один сезон и в разных частях планеты не случалось, и причиной этого вполне может быть не только повысившаяся вероятность контакта млекопитающих с зараженными птицами. Массовая заболеваемость среди норок и морских львов может свидетельствовать и о том, что млекопитающие способны инфицировать вирусом друг друга — а отсюда до масштабной эпидемии один шаг.