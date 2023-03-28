Рейнсалу: спортсменов стран-агрессоров нельзя пускать на международную арену

Перед очередным заседанием исполнительного комитета Международного олимпийского комитета, которое состоится 28-30 марта, Эстония, Украина, Латвия, Литва и Польша хотят подтвердить позицию Украины в отношении недавних призывов МОК изучить способы, позволяющие российским и белорусским спортсменам соревноваться в качестве „нейтральных спортсменов“.

„Считаем необходимым напомнить, что российские военные каждый день атакуют гражданскую инфраструктуру Украины, в том числе спортивные объекты, убивают украинцев, в том числе украинских спортсменов. Миллионы граждан Украины, в том числе спортсмены и их семьи, были вынуждены покинуть свои дома из-за российской оккупации. Многие украинские спортсмены по-прежнему не могут участвовать в спортивных соревнованиях, потому что Россия нападает на их страну“, – говорится в совместном заявлении стран.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу обращался в МОК и раньше – после заявления МОК о том, что на Олимпийских играх 2024 года российских и белорусских спортсменов следует допустить на международную спортивную арену при определенных условиях.

„Крайне важно, чтобы одна из крупнейших и влиятельнейших спортивных организаций мира четко заявила, что международное спортивное сообщество осуждает агрессию и нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Российским и белорусским спортсменам не может быть места на международной спортивной арене“, – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

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