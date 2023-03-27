Новости Эстонии
27.03.2023, 21:14

ФОТО и ВИДЕО | Торосистый лед повредил инвентарь на променаде

 

Возле озера Выртсъярв можно наблюдать скопление торосистого льда. К сожалению, это явление завораживающее, но и опасное.

Так, например, лед повредил установленные на променаде скамейки и даже корзины для диск-гольфа. Высота некоторых гор из льда достигает двух метров. Фотографии сделаны недалеко от домиков отдыха Кивиранна в Тартумаа.

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